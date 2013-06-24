Протягом першого місяця чинності програми 2025 року українські підприємці подали 201 заявку на отримання грантів для переробних підприємств на загальну суму понад 1,07 млрд грн. За аналогічний період торік було подано 144 заявки на 701 млн грн.

Програма — частина політики розвитку виробників «Зроблено в Україні». Вона передбачає змогу отримання на умовах співфінансування коштів для модернізації та розширення виробничих потужностей переробних підприємств.

Серед заявників — виробники харчової продукції, меблів, металевих виробів, бетону, підприємства деревообробної галузі та агропереробники. Значну частку заявок подали виробники літальних апаратів.

«Порівняно з минулим роком кількість заявок зросла майже на 40%, а запитувана сума фінансування — на 52,6%. Зростання активності бізнесу в цій грантовій програмі свідчить про те, що українські підприємці, попри всі складнощі, націлені на розвиток і шукають для цього можливості. Особливо важливо, що лідери за кількістю заявок в цьому місяці — проєкти в галузі виробництва літальних апаратів», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Найактивніше заявки подавали підприємці зі Львівської області (29), Києва (22), Київської (19), Харківської (17) та Дніпропетровської (17) областей. Загалом заявки надійшли майже з усіх регіонів України разом з прифронтовими Харківською, Запорізькою та Миколаївською областями.

Нагадуємо, що подання заявок триває постійно, хвилями по два тижні. З 15 березня триває третя хвиля приймання заявок. Документи можна подати через платформу «Дія».

Умови програми передбачають співфінансування 50/50 для більшості підприємств та 80/20 для виробників безпілотників, поліграфії й підприємств у прифронтових регіонах, повідомляє Мінекономіки.