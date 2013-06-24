За програмою «Створюй!» бізнесменки можуть отримати на розвиток своїх компаній до 15 тисяч доларів

Грантову програму «Створюй!», спрямовану на масштабування та розвиток малого і середнього бізнесу українок у галузях виробництва та переробки, буде продовжено на наступний рік. Про початок другого етапу повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час бранчу з переможницями першого набору програми.

«Коли більш як пів року тому ми починали цю програму, то й подумати не могли, що вона матиме такий великий попит, — жінки-підприємиці подали понад1000 заявок для участі. Серед них власниці та співвласниці фабрик, заводів, крафтових виробництв. Нам було дуже непросто серед усіх обрати 65 найкращих. Та на цьому ми не плануємо зупинятися, і я хочу оголосити, що починаємо другу хвилю програми. Набір заявок буде відкрито наступного року», — наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, грантова програма «Створюй!» — важливий елемент урядової політики «Зроблено в Україні», а також державної стратегії з подолання гендерного розриву в оплаті праці. Мета програми — стимулювати зростання економіки шляхом надання ресурсів та фінансової підтримки для того, щоб жінки могли реалізувати свої бізнес-плани.

Грантові кошти (максимальна сума — $15 тисяч) переможниці програми можуть витратити на придбання, доставку, монтаж виробничого устаткування, а також навчання.

Розподіл переможниць першого етапу грантової програми за розміром населених пунктів такий: 9% — село / селище; 15% — місто до 50 тисяч жителів; 23% — місто до 500 тисяч; 53% — більш ніж 500 тисяч жителів.

Регіональний розподіл: Київ — 18; Львівщина — 11; Київщина — 5; Волинська область — 4; Дніпропетровська, Чернігівська, Полтавська, Харківська — по 3;Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька — по 2; Донеччина, Черкащина, Рівненщина, Івано-Франківщина, Закарпаття — по 1.

Галузі діяльності переможниць: харчові продукти — 27%; одяг — 15%; меблі — 12%; декор — 8%; прикраси — 5%; косметика, будівельні матеріали — 3%; інше — 30%.

«Дуже важливо, що на програму подалися і перемогли жінки із прифронтових областей — Дніпропетровщини, Чернігівщини, Харківщини та Донеччини. Попри війну, постійні ворожі обстріли, блекаути ви працюєте, платите податки, зберігаєте і створюєте робочі місця, продовжуєте розвиватися. І уряд продовжить підтримувати бізнес через інструменти політики «Зроблено в Україні», яку наступного року фінансуватимуть у повному обсязі», — зазначила Юлія Свириденко.

Вона закликала український бізнес і надалі користуватись урядовими програмами стимулювання підприємців — кредитними, грантовими, програмами компенсацій, а також інструментами підтримки експорту від українського Експортно-кредитного агентства.

Грантову програму «Створюй!» започаткувало Міністерство економіки за фінансової підтримки UMAEF та реалізації KSE Foundation. Упроваджують у партнерстві з AT «Ощадбанк».Кошти на реалізацію грантової програми «Створюй!» — інвестиція Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF, раніше — Western NIS Enterprise Fund), що підтримує ініціативи із просування реформ в Україні та трансформаційні проєкти.

Джерело: Міністерство економіки