444 українці стали переможцями четвертої 2025 року хвилі програми «Власна справа». Вони отримають гранти на започаткування або розширення бізнесу на 106 млн грн. Загалом з початку року за підсумками чотирьох хвиль гранти отримають 1626 підприємців на 400 млн грн. Від початку чинності програми її переможцями стали понад 24 000 українців, які отримають гранти на 5,8 млрд грн. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«За підтримки держави підприємці працюють, сплачують податки до бюджету, створюють робочі місця, зміцнюють нашу економіку. 5550 грантерів уже сплатили до бюджету податків і зборів у розмірі взятих грантів», — зазначила Юлія Свириденко.

Серед отримувачів мікрогрантів четвертої хвилі 57% жінок, 35% чоловіків, 8% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (57), Івано-Франківської (43), Харківської (39), Київської (38) та Рівненської (31) областей. Більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранта на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу, повідомляє Мінекономіки.