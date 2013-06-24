росія продовжує політику залякування та тероризму, а тому має бути визнана державою-терористом на міжнародному рівні. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у розмові з адміністратором Агентства США з міжнародного розвитку Самантою Пауер. Він нагадав про цинічні та жорстокі обстріли українських міст, зокрема Миколаєва, Часового Яру, Вінниці, де загинули десятки цивільних людей.

Прем’єр-міністр подякував агентству за надання разом зі Світовим банком 1,7 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки цього тижня. «Незважаючи на активні бойові дії, економіка України працює. Уряд розробив програми безповоротної грантової підтримки малого та середнього бізнесу. Це важливо для українців, які хочуть працювати тут, удома. Маємо намір підтримувати підприємництво та створювати робочі місця», — зазначив глава уряду. Він запропонував USAID розширити свої програми підтримки малого бізнесу в Україні та долучитися до грантової підтримки українців, які хочуть розпочати власну справу.