Визначено 47 переможців за підсумками п’ятої у 2024 році хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів. Вони отримають від держави 21 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу. Від старту ветеранського компоненту грантової програми “Власна справа” переможцями стали вже 454 ветерани та члени родин учасників бойових дій, загалом вони отримають гранти на 200 млн грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

“47 ветеранів та других з їхнього подружжя визнані переможцями п’ятої цього року хвилі ветеранського компоненту програми “Власна справа”. Держава інвестує в започаткування або масштабування їхнього бізнесу через гранти 21 млн грн. Загалом вже 454 ветерани та члени їхніх родин отримали позитивне рішення про надання гранту від старту цього напрямку програми на загальну суму 200 млн грн. Третина цих підприємців відкриють нові компанії, інші – розвиватимуть діючий бізнес. Під час реалізації своїх бізнес-проектів вони створять тисячу нових робочих місць”, – зазначила Тетяна Бережна.

Серед 47 переможців п’ятої цього року хвилі подачі заяв на гранти 27 учасників бойових дій та 20 членів родин ветеранів. 37 переможців отримали грант розміром до 500 тис. грн, 10 – до 250 тис. грн.

Найбільше грантоотримувачів з Івано-Франківської, Сумської, Тернопільської, Черкаської областей. Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати свій бізнес грантоотримувачі, – оптова та роздрібна торгівля, тимчасове розміщування й організація харчування, переробна промисловість, сільське господарство, надання інших видів послуг.

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн – для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис. грн та до 500 тис. грн – для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

При отриманні гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.

Нагадаємо, урядовий проект єРоботавключає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через портал Дія.