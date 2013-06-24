64 ветерани та других з їхнього подружжя визнані переможцями другої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів. Вони отримають 29 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу. Загалом від старту ветеранського компоненту грантової програми «Власна Справа» ветерани та члени родин учасників бойових дій отримають гранти на майже 600 млн грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

«Від початку дії ветеранського компоненту програми «Власна Справа» вже 1223 ветерани та члени їхніх родин стали переможцями. Вони отримають гранти на старт або розвиток свого бізнесу загалом на майже 600 млн грн. 60% грантерів за цією програмою – учасники бойових дій, 40% — другі з їхнього подружжя. Кожен третій з них взяв кошти на відкриття нової справи. Найчастіше підприємці планують розвивати бізнес в сфері переробки, оптової та роздрібної торгівлі», — зазначила Тетяна Бережна.

Серед 64 переможців другої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти 35 учасників бойових дій, 29 членів родин ветеранів. 51 переможець отримає грант розміром до 500 тис. грн, 12 — до 250 тис. грн, 1 — до 1 млн грн.

Найбільше грантоотримувачів з Київської, Львівської, Дніпропетровської областей та міста Києва. Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати бізнес грантоотримувачі — оптова й роздрібна торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщування й організація харчування.

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або люди з інвалідністю внаслідок війни, другі з їхнього подружжя, а також другі з подружжя загиблих захисників можуть отримати такі гранти:

до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн — для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис. грн та до 500 тис. грн — для другого з подружжя ветерана/загиблого захисника за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

При отриманні гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 12 місяців. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Довідково

Нагадаємо, урядовий проект єРоботає однією зі складових політики «Зроблено в Україні» та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через портал Дія.

Програма надання грантів учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей на створення або розвиток власного бізнесу є складовою флагманського проекту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні.