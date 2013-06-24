74 ветерани та другі з їхнього подружжя визнані переможцями шостої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів. Вони отримають 37 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу. Від старту ветеранського компоненту грантової програми «Власна Справа» гранти отримають понад 1500 ветеранів та членів родин учасників бойових дій. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

«Понад 1500 ветеранів та членів їхніх родин стали переможцями ветеранської складової програми «Власна Справа» від початку її дії. Держава інвестувала в розвиток ветеранського бізнесу через гранти близько 700 млн грн. 56% грантерів за цією програмою — учасники бойових дій, 44% — другі з їхнього подружжя. Кожен третій з грантоотримувачів бере кошти на відкриття нового бізнесу. Найчастіше підприємці планують розвивати бізнес у сфері переробки, оптової та роздрібної торгівлі. При цьому вони створять 3000 нових робочих місць», — зазначила Тетяна Бережна.

Серед 74 переможців шостої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти 47 учасників бойових дій, 27 членів родин ветеранів. 57 переможців отримають грант розміром до 500 тис. грн, 11 — до 250 тис. грн, 6 — до 1 млн грн.

Найбільше грантоотримувачів з Львівської, Київської, Полтавської, Житомирської областей та міста Києва. Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати бізнес грантери — оптова й роздрібна торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщування й організація харчування, надання інших видів послуг.

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або люди з інвалідністю внаслідок війни, другі з їхнього подружжя, а також другі з подружжя загиблих захисників можуть отримати такі гранти:

до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн — для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис. грн та до 500 тис. грн — для другого з подружжя ветерана/загиблого захисника за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

При отриманні гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 12 місяців. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Довідково

Нагадаємо, грантова програма «Власна Справа»є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», спрямованої на підтримку розвитку українських виробників, збільшення виробництва продукції із високою доданою вартістю та стимулювання попиту на українські товари.

Програма надання грантів учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей на створення або розвиток власного бізнесу є складовою флагманського проекту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні.