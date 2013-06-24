Ще 51 ветеран та другий з їхнього подружжя визнані переможцями за підсумками чотирнадцятої у 2024 році хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів. Вони отримають 25 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу. Загалом від старту ветеранського компоненту грантової програми «Власна справа» вже 887 ветеранів та членів родин учасників бойових дій отримають гранти. В їхній бізнес держава інвестує загалом 411 млн грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

«Від початку дії ветеранського компоненту грантової програми «Власна справа» маємо вже 887 переможців, які отримають гранти на старт або масштабування свого бізнесу загалом на 411 млн грн. Понад половина грантоотримувачів - ветерани, також активно гранти від держави беруть і другі з їхнього подружжя. 65% переможців програми мають досвід підприємницької діяльності і взяли грант на розширення діючого бізнесу, 35% - відкриють нові компанії. Роботу на цих підприємствах знайдуть сотні ветеранів. Загалом отримувачі грантів створять понад півтори тисячі нових робочих місць в різних галузях», - зазначила Тетяна Бережна.

Серед 51 переможця чотирнадцятої хвилі подачі заяв на гранти 29 учасників бойових дій та 22 члени родин ветеранів. 45 переможців отримали грант розміром до 500 тис. грн, 5 – до 250 тис. грн, 1 – до 1 млн грн.

Найбільше грантоотримувачів з Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Хмельницької, Київської областей та міста Києва. Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати свій бізнес грантоотримувачі, - оптова та роздрібна торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщування й організація харчування, надання інших видів послуг.

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн – для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис. грн та до 500 тис. грн – для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

При отриманні гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.

Нагадаємо, урядовий проект єРобота є однією зі складових політики «Зроблено в Україні» та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через портал Дія.

Програма надання грантів учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей на створення або розвиток власного бізнесу є складовою флагманського проекту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні.