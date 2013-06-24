Ще 69 ветеранів та других з їхнього подружжя визнано переможцями за підсумками шістнадцятої 2024 року хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів. Вони отримають 35 мільйонів гривень на започаткування або розвиток свого бізнесу. Загалом від початку роботи ветеранського компонента грантової програми «Власна справа» вже 1029 ветеранів та членів родин учасників бойових дій отримають гранти. Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

«Уже є понад 1000 переможців ветеранського компонента програми «Власна справа», які одержать від держави фінансову підтримку у вигляді грантів на започаткування або розвиток свого бізнесу. Загалом держава інвестує через гранти в бізнес ветеранів та членів їхніх родин майже пів мільярда гривень. Це інвестиції у відкриття понад 300 нових підприємств у різних галузях та розширення діяльності майже 700 компаній, які планують збільшити обсяги виробництва або розвивати нові напрями. У процесі реалізації своїх бізнес­планів отримувачі грантів створять 2 тисячі робочих місць», — зазначила Тетяна Бережна.

Серед 69 переможців шістнадцятої хвилі подачі заяв на гранти 36 учасників бойових дій, 37 членів родин ветеранів, троє осіб з інвалідністю внаслідок війни. 50 переможців отримали грант обсягом до 500 тис. грн, 12 — до 250 тис. грн, сім — до 1 млн грн.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської, Житомирської, Вінницької, Хмельницької областей. Найпопулярніші галузі, в яких планують розвивати бізнес грантоотримувачі, — оптова та роздрібна торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщування й організація харчування, надання інших видів послуг.

Програма надання грантів учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей на створення або розвиток власного бізнесу — складова флагманського проєкту «Робота без бар’єрів», повідомляє Мінекономіки.