Ще 82 ветеранів та других з їхнього подружжя визнано переможцями за підсумками дев’ятнадцятої 2024 року хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів. Вони отримають 42 мільйони гривень на започаткування або розвиток свого бізнесу. Загалом від започаткування ветеранського компонента грантової програми «Власна справа» ветерани та члени родин учасників бойових дій отримають гранти на 540 мільйонів гривень. Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

«Уже є 1150 переможців ветеранського компонента програми «Власна справа», які отримають гранти на започаткування або розвиток свого бізнесу. Завдяки фінансовій підтримці 70% з них зможуть масштабувати бізнес, збільшити обсяги виробництва, опанувати нові напрями діяльності, 30% грантоотримувачів розпочнуть власну справу з нуля. Загалом держава інвестує через гранти в бізнес ветеранів та членів їхніх родин 540 мільйонів гривень. Розвиваючи свій бізнес, підприємці-ветерани створять понад 2 тисячі робочих місць в усіх регіонах країни», — зазначила Тетяна Бережна. Серед 82 переможців дев’ятнадцятої хвилі подачі заяв на гранти 47 учасників бойових дій, 35 членів родин ветеранів. 68 переможців отримають грант обсягом до 500 тисяч гривень, семеро — до 250 тисяч, семеро — до мільйона гривень, повідомляє Мінекономіки.