12 млрд грн інвестувала держава в розвиток малого й середнього бізнесу через грантові програми «єРобота». Фінансову підтримку на започаткування або розвиток своєї справи отримали майже 25 тис. підприємців. 75% з інвестованих коштів грантери вже повернули у вигляді сплачених податків та зборів до бюджету. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Майже 25 тисяч підприємців отримали грантову підтримку на започаткування або розвиток свого бізнесу за урядовим проєктом «єРобота». Загалом в розвиток малого й середнього підприємництва держава інвестувала через гранти 12 мільярдів гривень. Завдяки цій підтримці підприємці почали роботу тисяч компаній, змогли масштабувати свій бізнес, збільшити обсяги виробництва товарів і послуг, вийти на нові ринки, створити понад 65 тисяч робочих місць. Грантери вже сплатили до бюджету понад 9 мільярдів гривень податків і зборів», — зазначила Юлія Свириденко.

Від початку втілення у липні 2022 року проєкту «єРобота» за програмою «Власна справа» видано 22 488 мікрогрантів на 5,3 млрд грн; на розвиток переробних підприємств — 926 грантів на 4,6 млрд грн; на садівництво та розвиток тепличного господарства — 268 грантів на 1,3 млрд грн; ветеранам та членам їхніх родин — 1122 гранти на 525 млн грн.

Отримати грант на започаткування або розвиток бізнесу можуть підприємці, які працюють, і люди, що не мають досвіду підприємницької діяльності. Заяви на грант можна подати через портал «Дія» разом з бізнес-планом.

Для отримання мікрогранта обсягом понад 75 тис. грн за програмою «Власна справа» обов’язкова умова надання коштів — створення одного-двох робочих місць залежно від суми гранта, за іншими програмами — створення до кількох десятків робочих місць.

Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів у процесі діяльності підприємства впродовж трьох років, повідомляє Мінекономіки.