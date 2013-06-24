Міністерство економіки разом з ЄС та урядом Німеччини дало старт новій грантовій програмі на 480 тисяч євро, в межах якої 12 малих та середніх підприємств зможуть отримати фінансування до 40 тисяч євро на розвиток власного експорту та інновацій і консультаційну підтримку від експертів. Претендувати на отримання грантів можуть українські бізнеси, які створюють продукти або послуги з фокусом на експорт чи інновації.

«Рада бачити, як наша країна і бізнес розкривають свій потенціал. Завдяки таким проєктам українські компанії отримують шанс розвиватися і зростати, що надзвичайно важливо. Зовнішнє фінансування — чи то грантове, чи кредитне — дає змогу пришвидшити розвиток бізнесу в кілька разів. Ми повинні навчитися використовувати зовнішні ресурси для розвитку, а для цього важливо бути зрозумілими для іноземного ринку, мати фінансову звітність і відповідати вимогам законодавства», — наголосила заступниця міністра економіки Надія Бігун. Узяти участь у грантовій програмі можуть малі та середні українські бізнеси, які працюють у секторах переробної промисловості (харчова, легка, машинобудування, будівництво, виготовлення меблів тощо), креативної індустрії (мода, дизайн та ін.), а також інших галузей з експортним та інноваційним потенціалом.

«Із початком повномасштабного російського вторгнення програма EU4Business надала майже 8 мільйонів євро для підтримки МСП в Україні, бо ми розуміємо, що в ці важкі часи компанії як ніколи потребують підтримки у зростанні та впровадженні інновацій. Цією грантовою програмою хочемо допомогти українським бізнесам подолати наслідки війни, забезпечити доступ до фінансування, допомогти з пошуком нових ринків та поліпшити бізнес­середовище України», — зазначив керівник відділу державного фінансування, підтримки бізнесу та соціальної політики Представництва ЄС в Україні Генрік Вітфельдт. Передбачено, що в межах проєкту 12 відібраних учасників отримають грант обсягом до 40 тисяч євро кожен, а також групові та індивідуальні консультації від експертів, нетворкінг­сесії та інші активності, які допоможуть виявити та усунути процеси, що блокують бізнес на шляху до експорту та інноваційного розвитку, повідомляє Мінекономіки.