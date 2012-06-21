Екоактивістика й захисниця довкілля Грета Тунберг пожертвує 100 тисяч євро системі COVAX на боротьбу з нерівністю в розподілі вакцин в умовах пандемії. COVAX — це глобальна ініціатива, спрямована на створення рівного доступу до вакцин проти COVID-19. Її очолює ЮНІСЕФ. Гроші, які Грета Тунберг передасть у ВООЗ, буде використано на придбання вакцин проти COVID-19 для тих, хто перебуває у групах ризику, у всіх країнах.

«Міжнародне співтовариство має зробити більше для подолання ситуації, яка склалася у зв’язку з несправедливим розподілом вакцин, — заявила Грета на спільній з генеральним директором ВООЗ Тедросом Адханомом Гебреєсом пресконференції. За її словами, існують засоби, які допоможуть виправити дисбаланс, що існує у світі в боротьбі з COVID-19: — Як і в разі із кліматичною кризою, ми маємо допомогти найуразливішим». Грета переконана, що глобальна ініціатива COVAX здатна забезпечити справедливий розподіл вакцини зокрема серед 92 найбідніших країн.

COVAX стало важко працювати ефективно та оперативно, оскільки Індія заблокувала експорт вакцини AstraZeneca, і тому, що багаті країни прагнуть самі закуповувати вакцини, а не діяти через COVAX.

«Закликаю світову спільноту наслідувати приклад Грети і робити все можливе, підтримуючи COVAX, щоб захистити найвразливіших у цій пандемії», — підтримав її Тедрос Адханом Гебреєс. Проте заклики гендиректора ВООЗ до лідерів країн із проханням поділитися з COVAX залишками наявних вакцин поки що мають невеликий влив. Тедрос Адхан Гебреєс висловив жаль із приводу того, що хоч у деяких багатих країнах вже вакциновано близько чверті населення, у бідних цей показник — лише одна вакцинована людина на 500 невакцинованих