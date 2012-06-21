Нещодавно у Кропивницькому відбувся форум «Реформа місцевого самоврядування та регіональної політики: можливості для громад та регіонів». Участь у ньому взяли близько 200 пpедставників оpганів місцевого самовpядування з Кіpовогpадщини та Чеpкащини, а також запpошені з інших областей Укpаїни та столиці. Прямі міжбюджетні відносини, зростання власних доходів і безповоротна державна фінансова підтримка — об’єднані територіальні громади сьогодні вже живуть за новими правилами й працюють на власний достаток. Ті ж, хто зволікає з об’єднанням в ОТГ, може втратити доступні зараз переваги. Про це йшлося на децентралізаційному форумі.

Як розповів заступник голови Черкаської облдержадміністрації Ярослав Березань, перші територіальні громади утворено в області ще у 2015 році. Тоді вирішили об’єднатися Білозірська, Єрківська та Мокрокалигірська громади. Нині ж вони демонструють значне бюджетне зростання: збільшили власні доходи у 3—9 разів, а з урахуванням міжбюджетних трансфертів — у 13 разів.

На сьогодні у статусі ОТГ на Черкащині вже 26 громад. Ще чотири очікують на призначення виборів. Утім, в області є райони, де ще не створено жодної ОТГ — у Монастирищенському, Христинівському, Драбівському, Чигиринському та Звенигородському. Тут постійно проводять відповідну роботу.

«Реформа з децентралізації триває, і кожному вже очевидні її переваги, — зауважив Ярослав Березань. — Громади вже отримують кошти напряму, без посередництва обласних чи районних державних адміністрацій. І це чи не основна перевага реформи. Часто чую на сходках, що держава полишить селян сам на сам з їхніми проблемами. Спочатку дослідимо, як формується бюджет села, його видатки і доходи. Після цього будь-які аргументи «проти» у селян зникають. Крім того, держава та міжнародні партнери постійно надають фінансування. Так, в область передбачено майже 100 мільйонів гривень національно-європейської підтримки. А це чималий ресурс. З Державного фонду регіонального розвитку цьогоріч плануємо профінансувати дев’ять проектів ОТГ, торік було чотири. Ще 7,4 мільйона гривень секторальної підтримки ЄС передбачено для Кам’янської ОТГ».

Торік Черкащина продемонструвала значний ривок в утворенні ОТГ — плюс 20 громад-об’єднавців і п’яте місце в Україні за темпами об’єднання. Цьому сприяла плідна співпраця децентралізаційної команди — профільного департаменту облдержадміністрації, Агенції регіонального розвитку, Черкаського центру розвитку місцевого самоврядування, Асоціації міст України. Тут організували спільне навчання і для утворених, і для перспективних ОТГ, прес-тури і стаді-тури успішними практиками ОТГ. Уже втретє цього року планують провести форум «Залучення ресурсів для розвитку територіальних громад», де спікерами виступлять не теоретики, а практики — голови успішних ОТГ з усієї України. Ще одна спільна ініціатива — майстерні співпраці територіальних громад. У лютому-березні черкасці провели п’ять кущових навчань у всій області. Підсумок — зареєстрований в Мінрегіоні договір співпраці двох ОТГ та сільради.

Серед інших переваг об’єднання — можливість самостійно вирішувати нагальні питання громади: відкриття ФАПу, ЦНАПу, переформатування школи, придбання техніки, використання земель, які нині передають у власність громадам, тощо. Громади вчаться приймати рішення на власну користь.

Тим, хто ще не об’єднався, треба ухвалювати таке рішення швидше, оскільки вони можуть не встигнути на цей потяг реформ, у якому перші тергромади їдуть у купе, інші — у плацкарті, а останні ризикують не втрапити й у загальний вагон і йтимуть пішки.