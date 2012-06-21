У Києві відбувся урочистий пуск другої нитки головного міського колектора. За словами віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка, це стало яскравим свідченням того, що реформа з децентралізації дає громадам змогу здійснювати не лише косметичні зміни й невеличкі проекти, а за правильного підходу й планування впроваджувати системні й фундаментальні кошторисні проекти.
«Житлово-комунальне господарство, яке дає стале функціонування систем життєзабезпечення в містах, має бути пріоритетом кожного органу місцевого самоврядування», — вважає Геннадій Зубко, наголосивши, що саме такий пріоритет є в Києві, де створено синергію зусиль керівництва, персоналу і фахових людей. «Завдяки вашій роботі нині громада Києва отримала стратегічно важливий інфраструктурний об’єкт, який забезпечить надійне водовідведення і поліпшить екологічний стан навколишнього середовища для понад півтора мільйона жителів міста», — зазначив віце-прем’єр. Фінансували об’єкт за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), державного і місцевого бюджетів. Загалом на проект зведення другої нитки каналізаційного колектора Києва було витрачено понад мільярд гривень, з яких більш як 330 мільйонів — кошти ДФРР, 300 мільйонів — субвенції з держбюджету і майже 441 мільйон — бюджет міста Києва.
Віце-прем’єр подякував міському голові, керівництву й персоналу Метробуду, Київводоканалу за впровадження об’єкта й запросив на міжнародну спеціалізовану виставку «Комунтех-2017», де за участю науковців і керівників водоканалів напрацьовуватимуть рішення щодо поводження з водними ресурсами країни.