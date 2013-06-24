На програму за підтримки Європейського інвестиційного банку подалися 235 громад, а загальна сума проєктів становить 19,27 мільярда гривень.

«Ми були раді бачити зацікавленість громад у Програмі відновлення ІІІ. У межах попередніх двох етапів вже є 225 реалізованих проєктів на суму понад 500 мільйонів євро.

Для міністерства надзвичайно важливо продовжувати підтримувати громади у здійсненні їхніх стратегій розвитку, втіленні в життя саме їхньої візії. Віримо, що вони здатні реалізовувати необхідні для себе проєкти самотужки за наявності належної допомоги і фінансування. Ми вдячні, що у партнерстві з Європейським інвестиційним банком нам вдається це роботи.

Особливо важливо реалізовувати проєкти в найкоротші терміни і з максимально високою якістю, щоб люди якнайшвидше змогли відчути користь нової інфраструктури», — прокоментував віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Посадовець розповів, що за підсумками добору на програму спостерігається істотний попит громад на заміну комунальних мереж — понад 50% поданих заявок. Понад третина — проєкти в галузі охорони здоров’я. Окремо міністр відзначив 20 пропозицій проєктів житла для ВПО, що надзвичайно важливо і безумовно актуально.

Найбільше проєктних пропозицій отримано із Львівської, Одеської, Київської, Черкаської, Полтавської та Дніпропетровської областей.Наступний етап — оцінка їх в обласних військових адміністраціях та формування рейтингових списків.

Програма відновлення України — частина реформи публічних інвестицій, спрямована на відновлення критично важливої інфраструктури та поліпшення якості життя у громадах, що постраждали від війни, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.