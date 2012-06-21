Уряд очікує від громадянського суспільства відповідальної участі й підтримки зусиль з реалізації завдань, передбачених Угодою про асоціацію. Таку думку висловила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з представниками української сторони Платформи громадянського суспільства (УСПГС). «Ця зустріч дає змогу підбити підсумки нашої спільної з громадськістю роботи впродовж року з імплементації Угоди про асоціацію Україна — ЄС», — зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Вона нагадала про важливі рішення уряду для виконання угоди, зокрема комплексний План заходів з виконання угоди. Посадовець наголосила, що 2017 рік було присвячено роботі над упровадженням правових та інституційних основ виконання Угоди про асоціацію. Саме цього року завершилося налагодження повноцінної роботи двосторонніх органів асоціації.
«Тепер, коли всі механізми, передбачені угодою, можуть працювати в повному обсязі, маємо присвятити наступний рік їх ефективному використанню», — додала Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Коментуючи представлений звіт, підготовлений УСПГС протягом кількох місяців, урядовець вказала, що він, на жаль, не відображає реальної картини імплементації положень угоди на сьогодні, оскільки деяких важливих актів та заходів у ньому не відображено. Адже імплементація положень Угоди про асоціацію — дуже динамічний процес, який постійно триває.
Окрім цього, надзвичайно важлива згуртованість уряду й громадськості в контексті ефективної імплементації угоди й протидії ухваленню популістських рішень у Верховній Раді. «Можу сказати напевно, що уряду інколи бракує того, щоб громадянське суспільство мало свідоме й чітке розуміння, що таке євроінтеграція, для аргументування необхідності просування у парламенті законодавчих змін, які б не суперечили духу Угоди про асоціацію», — цитує слова Іванни Климпуш-Цинцадзе служба віце-прем’єра.
Загалом уряд очікує від громадянського суспільства чіткої позиції з підтримки пріоритетності виконання Угоди про асоціацію та дотримання її положень.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»