У межах урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу «єРобота» з початку 2025 року 38 аграрних підприємств уже отримали 167,9 млн грн на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства і тепличного господарства. Із них 28 виробників отримали 101,4 млн грн на сади, а десять підприємств — 66,5 млн грн на теплиці.

Загалом з початку чинності програми «єРобота» виплачено понад 1,35 млрд грн грантової допомоги 268 сільгоспвиробникам на розвиток садівництва і теплиць. Зокрема, на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства виплачено 959 млн грн 185 господарствам, з яких в повному обсязі отримали кошти 166. На розвиток тепличного господарства виплачено 391,3 млн грн 76 суб’єктам господарювання. Кошти в повному обсязі отримали всі агрогосподарства.

Урядова грантова програма чинна з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого й середнього бізнесу. Серед її переваг — можливість для кожного охочого створити чи розвивати власний бізнес за напрямами «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень». Фінансування агровиробників за урядовою програмою «єРобота» відбувається завдяки підтримці Світового банку, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.