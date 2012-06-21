У Миколаївському обласному центрі зайнятості відбулася бізнес-зустріч «Разом до успіху», під час якої підприємці, які нещодавно відкрили власну справу, розповіли новачкам свої мотиваційні історії успіху. Тим, хто започаткував бізнес у вересні — листопаді цього року, вручено сертифікати. Колишні безробітні обрали такі напрями: туризм, магазин для кондитерів, виготовлення меблів, ремонт автотранспорту, надання послуг таксі. А ті, хто лише збирається започаткувати власний бізнес, одержали фінансову підтримку від центру зайнятості.
Учасники зустрічі дізналися, що відкрити власну справу нескладно, слід виявити в собі підприємницький талант, написати і захистити власний бізнес-план. Фінансову підтримку забезпечить держава. За 2019 рік з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття надано 1,7 мільйона гривень на започаткування підприємницької діяльності безробітними Миколаївської області. Як зазначив директор обласної служби зайнятості Дмитро Оборонько, з початку року в Миколаївській обласній службі зайнятості отримали одноразову виплату допомоги у зв’язку з безробіттям та відкрили власну справу 42 безробітних. Серед нових підприємців 13 жінок, 18 людей віком до 35 років, 14 учасників АТО (ООС). Кожен з підприємців отримав різні суми — від 4 до 74 тисяч гривень».
На майбутній рік у проєкті обласного бюджету на відкриття власної вправи передбачено три з половиною мільйони гривень, з яких мільйон — для учасників АТО (ООС).