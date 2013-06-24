Комітет Європарламенту з питань бюджету більшістю голосів підтримав розширення сфери чинності директиви Єврокомісії про виявлення, конфіскацію та арешт активів, здійснені за російську агресію проти України та за обхід антиросійських санкцій, яку було ухвалено торік у грудні. Про це «УК» повідомили в політичній групі ліберальних сил Європарламенту Renew Europe («Відновимо Європу»), яка висунула цю ініціативу. У пресслужбі Renew Europe наголошують, що за останній рік в ЄС було заморожено майже 20 мільярдів євро приватних активів росіян. І ці гроші потрібно спрямувати на відновлення України.

Доповідач бюджетного комітету щодо директиви про виявлення та конфіскацію активів — румунський депутат від групи лібералів Влад Георге. Серед пропозицій, які він виніс на розгляд комітету, — ініціатива заморожувати, конфісковувати і перенаправляти активи, що пов’язані з російською агресією, на відновлення української інфраструктури. Якщо конфісковані активи не грошові, їх виставлять на продаж, а отримані кошти стануть зовнішніми цільовими доходами в межах бюджету ЄС, які спрямують Києву через Інструмент сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва ЄС, що вже ефективно працює для надання гуманітарної допомоги Україні.

Гроші, спрямовані на відбудову України, розподілятимуть на конкретні проєкти, які українська влада підготує, обговорюючи їх із громадянським суспільством. Витрати на ці проєкти підлягатимуть регулярному звітуванню, аби гарантувати, що партнери, відповідальні за їх реалізацію, дотримуються принципу раціонального фінансового управління та антикорупційних заходів. Проєкти, які фінансуватиме ЄС, також підлягатимуть процедурам бюджетного контролю блоку.

У директиві Єврокомісії про конфіскацію активів ідеться, що російські активи можна конфіскувати за порушення обмежувальних заходів ЄС.

«Ухилення від санкцій має на меті отримання економічної вигоди для злочинців — те, чого не можна терпіти в ЄС. І ми повинні боротися з ухиленням, щоб гарантувати ефективність санкцій ЄС», — переконаний Влад Георге.

І хоч заходи, передбачені директивою, спрямовані здебільшого на приватні активи росіян, це потребує встановлення правового режиму, який дозволив би конфіскацію державних російських активів, заморожених ЄС у відповідь на розгортання росією агресивної війни проти України.

«Необхідно збільшити спроможність Євросоюзу допомагати Києву за рахунок конфіскації активів тих, хто порушує санкції ЄС проти росії, і тих, хто бере участь в агресії росії проти України. росія повинна заплатити, і вона заплатить!» — наголосив Влад Георге.