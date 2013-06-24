Уряд дозволив використовувати для оплати послуг з гуманітарного розмінування гроші, зібрані на рахунок Міністерства економіки через фандрейзингову платформу UNITED24. Відповідні зміни до Порядку були ухвалені під час сьогоднішнього засідання Кабінету Міністрів України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ухвалені зміни перш за все дозволять нам відкривати цільові збори на платформі UNITED24 для розмінування громад. Ми даємо можливість нашим друзям та партнерам обирати, що вони хочуть профінансувати пріоритетно: закупівлю техніки для розмінування, обладнання або ж виділити гроші, на які Центр гуманітарного розмінування зможе оплатити послуги очищення ділянок», – сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Внесені зміни дозволяють Центру гуманітарного розмінування звертатися до Міністерства економіки із запитом про виділення на розмінування територій грошей, акумульованих на рахунку Міністерства економіки України, зібраних через UNITED24.

Станом на січень на рахунку Міністерства економіки залишалось майже 53 млн гривень, зібраних через платформу UNITED24. Загалом за весь час зібрано близько 200 мільйонів гривень. За ці кошти для ДСНС закупили піротехнічну машину важкого типу, три піротехнічні машини легкого типу та два тягачі. Державна спеціальна служба транспорту отримала придбані металодетектори «Трембіта», 400 захисних забрал та фартухів, важку машину для розмінування DOK-ING MV-10, придбану шляхом співфінансування.