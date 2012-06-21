Україна посідає 44 місце у світі за площею території і водночас – дев’яте за площею орних земель: 32,5 млн га. Однак наразі ці землі піддаються деградаційним процесам.
Про це сказав Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, відкриваючи перше засідання Координаційної ради з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням: «Зараз ми констатуємо, що в Україні наявна незбалансована структура земель із значним перевантаженням сільськогосподарських угідь і майже не проводяться заходи, які б протистояли деградаційним процесам ґрунтів. На жаль, аграрний сектор в Україні все ще не можна назвати екологічним».
При цьому міністр зазначив, що через деградацію ґрунтів збитки, які спричинені недоотриманням сільськогосподарської продукції, оцінюються науковцями у понад 20 млрд грн на рік, повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів. І це, за словами Остапа Семерака, лише прямі збитки. Набагато складніше оцінити втрати, яких зазнаємо через втрату біорізноманіття, а також водних об’єктів – ставки і малі річки гинуть.
Щоправда, за словами міністра, протягом останніх трьох років Україна вперше за всі роки незалежності отримала системні документи національного рівня, які визначають подальшу державну політику в боротьбі з деградацією земель та опустелюванням: «Україна розробила Концепцію та план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням. Торік було створено нашу Координаційну раду. Зараз маємо схвалити національні завдання щодо досягнення нейтрального рівня деградації земель, щоб Україна могла приєднатися до міжнародних процесів боротьби з опустелюванням, а також інтегрувати національний план дій у регіональні природоохоронні програми».
За результатами засідання Координаційної ради підготовлено пропозиції та рекомендації до протидії процесам деградації земель, що загрожують національній продовольчій безпеці та водопостачанню в країні, а також щодо поліпшення подальшого виконання Національного плану дій щодо боротьби з деградацією ґрунтів та опустелюванням. Вони будуть надіслані Кабінету Міністрів, профільним Комітетам парламенту, науковцям та міжнародним партнерам, які допомагають Україні у вирішенні даної проблеми.