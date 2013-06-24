Міністерство економіки разом з Міжнародним трастовим фондом (ITF) обговорили потенційні проєкти для фінансування 2025 року. На засіданні правління ITF перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко закликала спрямовувати кошти на закупівлю української техніки для розмінування для ДСНС та ДССТ й підтримати проєкти і гранти з розвитку інновацій та програми навчання для ветеранів, які прагнуть працевлаштуватися у царині протимінної діяльності.

«Міністерство економіки координує зусилля з гуманітарного розмінування й ефективне використання донорських коштів. Тому ми готові допомогти спільно визначити конкретні програми для фінансування в межах ITF. Це допоможе нам зараз планувати заходи з гуманітарного розмінування на наступний рік», — наголосила Юлія Свириденко.

Вона представила конкретні потреби Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної спеціальної служби транспорту, зокрема на машини швидкої допомоги, машини для перевезення особового складу, металодетектори, машини підвищеної прохідності та інше обладнання.

Перший віцепрем’єр-міністр запропонувала ITF долучитися до фінансування грантів для інноваторів у розмінуванні і програм з навчання ветеранів, які прагнуть працювати в царині гуманітарного розмінування.

2023 року в Україні було лише шість операторів розмінування та приблизно 1500 саперів, а важкої техніки взагалі не було. Тепер українську землю розміновують 98 спеціалізованих важких машин, понад 4000 саперів, а кількість операторів зростала до 66. Упродовж десяти місяців обстежено понад 289 тис. га сільгоспземель, з яких 255 тис. га вже передано аграріям.

Щоб допомогти фермерам, уряд запровадив механізм компенсації послуг з розмінування, де 100% вартості покриває державний бюджет, повідомляє Мінекономіки.