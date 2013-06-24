Міністр соціальної політики Оксана Жолнович провела зустріч з Андреасом Папаконстантіну, керівником Генерального директорату Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO). Ішлося про ключові напрями співпраці у 2025 році, зокрема підтримку населення в зимовий період, грошову допомогу, евакуацію та довготривалі рішення для соціальної підтримки для тих, хто її потребує найбільше.

«В умовах викликів війни найбільшої підтримки потребують саме соціально вразливі категорії населення. Гостро стоїть питання кризового реагування на евакуацію із прифронтових міст людей, які не можуть цього зробити самостійно. Це потребує негайного вирішення», — зазначила Оксана Жолнович.

Учасники зустрічі домовилися працювати разом над упровадженням сталих гуманітарних програм, спрямованих на розвиток альтернативних форм підтримки, що відповідають принципам деінституціалізації.

Андреас Папаконстантіну наголосив на готовності Єврокомісії реагувати на виклики, з якими стикається Україна.

«Нинішня ситуація надзвичайно складна: росія продовжує цілеспрямовані атаки на об’єкти критичної й цивільної інфраструктури, що ще раз підкреслює важливість наших спільних зусиль. Гуманітарні потреби в Україні залишаються масштабними, і розв’язання цих проблем — пріоритетний напрям для ЄС. Ми готові надавати сталу та безперебійну підтримку. Особливо цінуємо ретельно підготовлений Міністерством соціальної політики детальний план потреб, який дає змогу більш ефективно координувати наші дії в межах нової програми допомоги», — зазначиввін.

Зустріч стала важливим етапом для посилення міжнародної взаємодії в умовах війни, а також підтвердженням сталого партнерства України та ЄС, повідомляє Мінсоцполітики.апити залишаються пріоритетним напрямом

МІЖНАРОДНА ВЗАЄМОДІЯ. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович провела зустріч з Андреасом Папаконстантіну, керівником Генерального директорату Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO). Ішлося про ключові напрями співпраці у 2025 році, зокрема підтримку населення в зимовий період, грошову допомогу, евакуацію та довготривалі рішення для соціальної підтримки для тих, хто її потребує найбільше.

«В умовах викликів війни найбільшої підтримки потребують саме соціально вразливі категорії населення. Гостро стоїть питання кризового реагування на евакуацію із прифронтових міст людей, які не можуть цього зробити самостійно. Це потребує негайного вирішення», — зазначила Оксана Жолнович.

Учасники зустрічі домовилися працювати разом над упровадженням сталих гуманітарних програм, спрямованих на розвиток альтернативних форм підтримки, що відповідають принципам деінституціалізації.

Андреас Папаконстантіну наголосив на готовності Єврокомісії реагувати на виклики, з якими стикається Україна.

«Нинішня ситуація надзвичайно складна: росія продовжує цілеспрямовані атаки на об’єкти критичної й цивільної інфраструктури, що ще раз підкреслює важливість наших спільних зусиль. Гуманітарні потреби в Україні залишаються масштабними, і розв’язання цих проблем — пріоритетний напрям для ЄС. Ми готові надавати сталу та безперебійну підтримку. Особливо цінуємо ретельно підготовлений Міністерством соціальної політики детальний план потреб, який дає змогу більш ефективно координувати наші дії в межах нової програми допомоги», — зазначиввін.

Зустріч стала важливим етапом для посилення міжнародної взаємодії в умовах війни, а також підтвердженням сталого партнерства України та ЄС, повідомляє Мінсоцполітики.