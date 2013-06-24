25 червня 2024 року в ольховатському районі воронезької області уражено польовий склад боєприпасів армії держави-агресора росії. Про це повідомляє на своєму сайті Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України.
Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго.
“Високостильова” реакція мовою толстого/пушкіна ― зафіксована на відео.
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