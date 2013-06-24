12—16 серпня відбувся перший Всеукраїнський вишкіл «Гвардієць», що об’єднав 100 юнаків і дівчат з усієї України, які прагнуть бути готовими до захисту Батьківщини.

У програму входили тренування на сучасних тренажерах БТР-4Е, показові виступи кінологів, зустрічі та лекції від досвідчених воїнів, практичні заняття зі зброєю. Учасники здобули важливі навички з домедичної допомоги, виживання та орієнтування на місцевості, стрільби з ПМ та АК, а також випробували себе в метанні протитанкових гранат із бронемашини. А вечірня ватра стала символом єднання, створивши родину юних гвардійців.

«Формування оборонної свідомості та популяризація військової служби серед молоді — ключове завдання для держави. Тому такі ініціативи вкрай важливі для українського суспільства, нашої історії в майбутньому. Наша мета — зростити свідоме та відповідальне покоління», — наголосив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов під час підбиття підсумків вишколу.

Захід організувало Міністерство молоді та спорту спільно з управлінням молоді та спорту Львівської облдержадміністрації та Навчальним центром імені Василя Вишиваного НГУ, повідомляє Мінмолодьспорту.