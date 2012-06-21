Вочевидь, кожен, хто знімає гроші з банкомата, переймається безпекою таких операцій. Адже ще кілька років тому злочинці «обладнували» банкомати спеціальними накладками, так званими скіммерами, за допомогою яких зчитували коди. Зараз же зловмисники пішли ще далі: використовуючи ІТ-технології, почали проникнати в сервісні частини банківських пристроїв і заражати вірусним програмним кодом їхні операційні системи. Це давало їм можливість несанкціоновано отримувати, тобто красти гроші в банкоматах. Нещодавно оперативники Київського управління кіберполіції спільно зі слідчими Подільського управління поліції затримали у столиці членів такого злочинного угруповання, коли вони намагались пограбувати банкомат на вулиці Порика. Там поліцейські знайшли й «підручні засоби» — металеві ножиці, викрутку і металевий дріт з флеш-накопичувачем, який містив вірус.
У департаменті комунікації Нацполіції припускають, що цей вірус зловмисники могли створити самотужки. Окрім того, що за його допомогою вони могли красти гроші з банкоматів, вірус ще й давав змогу збирати всю інформацію про платіжні картки, з яких люди знімали гроші в інфікованому банкоматі, їхні номери і PIN-коди.
І однак правоохоронцям вдалося затримати банкоматних хакерів. Поліцейські провели санкціоновані обшуки у зловмисників і виявили майже 15 банківських карток, комп’ютерну техніку, носії інформації, копії паспортів на ім’я різних осіб, гроші тощо. А ще пістолет з 40 набоями.
Усі затримані — громадяни України. Їм інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено позбавлення волі на термін до шести років. Слідчі дії у цій справі тривають. А нам з вами залишається бути пильними і, вочевидь, знімати гроші тільки з тих банкоматів, у яких упевнені. Хоча тут пильність не завжди може допомогти. Бо, як зазначають у департаменті кіберполіції, раніше випадки зараження банкоматів вірусами в Україні зустрічалися рідко. Проблема тут ще й у тому, що виявити таке зараження набагато складніше, адже зовнішній вигляд банкомата не змінюється.
Інна МИКОЛАЄНКО
для «Урядового кур’єра»