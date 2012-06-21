Kia Sorento — це кросовер середнього розміру, який виробляє корейська автомобільна компанія Kia Motors. Кросовер по суті — це суміш позашляховика і легкового автомобіля. Тобто це свого роду оптимальний варіант для тих, хто їздить і міськими трасами, і по помірному бездоріжжю. Якщо ви саме з таких водіїв, то, напевно, вже задумалися про покупку Кіа Соренто, тому ми розкажемо вам більш детально про цей автомобіль.
Технічні характеристики
Автомобіль Kia Sorento наразі представлений у трьох поколіннях. Тому ми розглянемо загальні технічні характеристики автомобілів третього покоління:
♦ клас автомобіля — кросовер середнього розміру;
♦ тип кузова — п’ятимісний SUV;
♦ об’єм бака для пального — 71 л;
♦ сегмент — J-сегмент;
♦ габарити: 4759,96х1890х1685 мм;
♦ задня колія: 1639 мм;
♦ передня колія: 1628 мм.
Технічні характеристики останньої серії Kia Sorento досить потужні як для авто такого класу.
Переваги
Серед переваг Kia Sorento можна виділити наступні:
♦ просторий і красивий інтер'єр;
♦ презентабельний зовнішній вигляд авто;
♦ салон автомобіля досить місткий, завдяки чому він комфортний для поїздок з усією сім'єю;
♦ зручна система автовідкривання багажника;
♦ наявність підігріву сидінь;
♦ повний привід і муфта з електронним керуванням;
♦ можливість подорожувати помірним бездоріжжям (ліс, гірські траси і тощо);
♦оскільки Kia Sorento — не позашляховик, у нього не буде проблем з паркуванням чи проїздом вузькими вулицями.
Загалом Kia Sorento — це сімейний автомобіль, купівля якого буде дуже вигідною для тих, хто любить подорожувати, часто їздить на пікніки чи у мандівки на природу. Сервіс OLX пропонує безліч цікавих пропозицій, де ви легко знайдете найбільш прийнятний для себе варіант.
Тепер, коли ви знаєте базові технічні характеристики й переваги автомобіля, ваше рішення про його купівлю буде більш об'єктивним. Пам'ятайте, що кожен автомобіль унікальний і призначений для своїх цілей. І перед покупкою автомобіля звертайте увагу на його характеристики та призначення, щоб не помилитися з вибором.
Олексій СЕНЬКІВ
для «Урядового кур’єра»