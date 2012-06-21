Kia Sorento — це кросовер середнього розміру, який виробляє корейська автомобільна компанія Kia Motors. Кросовер по суті — це суміш позашляховика і легкового автомобіля. Тобто це свого роду оптимальний варіант для тих, хто їздить і міськими трасами, і по помірному бездоріжжю. Якщо ви саме з таких водіїв, то, напевно, вже задумалися про покупку Кіа Соренто, тому ми розкажемо вам більш детально про цей автомобіль.

Технічні характеристики

Автомобіль Kia Sorento наразі представлений у трьох поколіннях. Тому ми розглянемо загальні технічні характеристики автомобілів третього покоління:

♦ клас автомобіля — кросовер середнього розміру;

♦ тип кузова — п’ятимісний SUV;

♦ об’єм бака для пального — 71 л;

♦ сегмент — J-сегмент;

♦ габарити: 4759,96х1890х1685 мм;

♦ задня колія: 1639 мм;

♦ передня колія: 1628 мм.

Технічні характеристики останньої серії Kia Sorento досить потужні як для авто такого класу.

Переваги

Серед переваг Kia Sorento можна виділити наступні:

♦ просторий і красивий інтер'єр;

♦ презентабельний зовнішній вигляд авто;

♦ салон автомобіля досить місткий, завдяки чому він комфортний для поїздок з усією сім'єю;

♦ зручна система автовідкривання багажника;

♦ наявність підігріву сидінь;

♦ повний привід і муфта з електронним керуванням;

♦ можливість подорожувати помірним бездоріжжям (ліс, гірські траси і тощо);

♦оскільки Kia Sorento — не позашляховик, у нього не буде проблем з паркуванням чи проїздом вузькими вулицями.

Загалом Kia Sorento — це сімейний автомобіль, купівля якого буде дуже вигідною для тих, хто любить подорожувати, часто їздить на пікніки чи у мандівки на природу. Сервіс OLX пропонує безліч цікавих пропозицій, де ви легко знайдете найбільш прийнятний для себе варіант.

Тепер, коли ви знаєте базові технічні характеристики й переваги автомобіля, ваше рішення про його купівлю буде більш об'єктивним. Пам'ятайте, що кожен автомобіль унікальний і призначений для своїх цілей. І перед покупкою автомобіля звертайте увагу на його характеристики та призначення, щоб не помилитися з вибором.

Олексій СЕНЬКІВ

для «Урядового кур’єра»