Область посідає третє місце у підготовці впровадження другого етапу медичної реформи. А нині основне завдання — готовність до укладання контрактів з Національною службою здоров’я України. Тож харків’яни дуже активно працюють, аби з 1 квітня успішно впровадити другий рівень надання медичних послуг. Основна суть новації полягає у зміні механізму фінансування медичного обслуговування населення, що передбачає перехід на новий принцип фінансування: від оплати за ліжко до ефективнішого — оплати за надання лікування.
«Із квітня більшість медичних закладів матимуть контракти з Національною службою здоров’я, субвенції не буде, і єдиним джерелом отримання коштів з державного бюджету буде контракт з НСЗУ. Немає контракту, утримання буде відповідальністю власника медичного закладу та здійснюватиметься коштом місцевого бюджету. А це велике навантаження», — пояснила директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна. Вона підкреслила, що з 3 лютого служба прийматиме від медичних закладів заявки щодо контрактування на дев’ять місяців 2020 року.
Як розповіла директорка департаменту комунікації НСЗУ Тетяна Бойко, з 1 квітня пацієнти зможуть звертатися до клінік, на яких буде позначка «контрактована НСЗУ», по надання потрібної їм допомоги. На 2020 рік є пріоритетні послуги і стани, такі, як лікування інфаркту та інсульту, допомога під час пологів, складна неонатальна допомога, раннє виявлення онкологічних захворювань. За них служба сплачуватиме підвищений тариф.
Вона роз’яснила, що саме має зробити пацієнт, щоб безплатно отримати медичну допомогу від держави, назвавши першим кроком необхідність укладення декларації із сімейним лікарем, а потім — отримання електронного направлення, з яким можна вільно обрати клініку.
Тож у медичній галузі Харківщини нині докладають максимум зусиль, щоб зберегти й наростити добру динаміку і до 31 січня завершити автономізацію медичних закладів, необхідну комп’ютеризацію та реєстрацію в електронній системі здоров’я, провести реєстрацію всіх медичних працівників в електронній системі здоров’я до 15 січня, сформувати майстер-плани фінансування закладів, які надають вторинну і третинну медичну допомогу, й бути стовідсотково готовими до впровадження програми медичних гарантій.