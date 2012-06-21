Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
На тлі негативної динаміки збільшення кількості хворих на коронавірус Харківська область, за словами першої заступниці голови Харківської облдержадміністрації Тетяни Єгорової-Луценко, має позитивну динаміку щодо збільшення тестувань. За минулий тиждень в регіоні проведено 7828 ПЛР-тестувань, що більш ніж удвічі за попередній аналогічний період. А це дає змогу виявляти захворювання на початковій стадії, що сприяє більш ефективному лікуванню.
На разі, як розповіла на брифінгу Тетяна Єгорова-Луценко, на стаціонарному лікуванні перебуває 234 хворих, 196 з них мають підтверджений діагноз коронавірусної інфекції. У відділенні реанімації — 12 хворих, 1 з них — на апараті ШВЛ.
За інформацією першої заступниці голови ХОДА інфекційна лікарня нині працює в режимі приймального центру, де визначається діагноз та у разі виявлення супутніх приймається рішення про місце госпіталізації. Також розглядається можливість зміни маршруту «швидкої допомоги» з тим, щоб хворих з супутніми хворобами відразу направляти до профільних закладів лікування.
Готуючись до другої хвилі пандемії, влада та медики обіцяють збільшити кількість тестувань до 2000 — 2500 на добу, за нинішніх — 1100 — 1500 ПЛР-тестів. Окрім того в області йде активна підготовка до відкриття лікарень другої хвилі, що додатково забезпечить ще 555 ліжок і 30 ліжок інтенсивної терапії. Готовність медзакладів, як підкреслила Тетяна Єгорова-Луценко, особливо важлива з початком нового навчального року.