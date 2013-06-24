За дорученням глави держави відбулося розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Такий захід удруге провели в новому форматі безпосереднього спілкування із представниками територіальних громад регіонів нашої країни — цього разу Харківської області, повідомляє пресслужба ОПУ.

Глава ОПУ зазначив, що новий формат засідання президії конгресу, на якому були присутні особисто й онлайн понад 200 учасників, серед яких 115 представників Харківської області, допомагає глибше зрозуміти проблематику кожного окремого регіону. Він запропонував зосередитися на проблематиці розмінування, відновлення й безпеки об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, підготовки до опалювального сезону, відновлення житлового фонду, умов роботи місцевого бізнесу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на швидке відновлення регіонів уряд вже спрямував 60 мільярдів гривень, завдання місцевих влад — їх ефективне використання.

«Нашим пріоритетом залишається швидка відбудова. Маємо зробити все, щоб українці мали дах над головою, воду, світло, тепло, школи й лікарні, транспорт та інші послуги», — підкреслив глава уряду. Він додав, що Харківській області спрямовано 3,56 мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення населених пунктів, інфраструктури житлового та громадського призначення, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

За словами Прем’єр-міністра, влада акцентує на п’яти основних напрямах швидкого відновлення, перший з яких — «єВідновлення». Уже більш як 12 тисяч родин отримали кошти на ремонти, а сума виплат становить понад мільярд гривень. Харківщина — лідер за поданими заявами на компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло: понад 16 тисяч. Тому необхідно пришвидшити роботу місцевих комісій для обробки заяв. Прем’єр-міністр повідомив, що профільні відомства доопрацьовують механізм видачі сертифікатів за знищене майно. Очікують, що до кінця місяця в додатку «Дія» з’являться перші сертифікати.

Денис Шмигаль наголосив, що на сьогодні одне з найважливіших завдань — відновлення критичної інфраструктури: комунальної, соціальної, транспортної, а також шкіл, лікарень, допомога бізнесу та громадам. Для підтримки регіонів лише в серпні було спрямовано на місця 16,6 мільярда гривень базової та додаткової дотації. А там, де тривають активні бойові дії, залишається ще й реверсна дотація.

«Ми даємо можливість місцевій владі фінансувати першочергові потреби. Наполягаємо на чіткій пріоритетності видатків: безпека та оборона, соціальні допомоги, медицина, освіта, критична інфраструктура, швидке відновлення», — наголосив Прем’єр.

Він зазначив, що для Харківської області цього року перерахували 4,4 мільярда гривень цільових субвенцій. Із резервного фонду регіон отримав 1,3 мільярда на зведення фортифікацій. Ще 19,7 мільйона гривень — на компенсацію закладам, де проживають ВПО. Порівняно з минулим роком надходження місцевих бюджетів Харківщини зросли на 19%.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що в регіоні 513 тисяч внутрішньо переміщених осіб, яким виплачено 7 мільярдів гривень соціальної підтримки. На виконання завдання Президента на деокупованих територіях області відновлено 90% електропостачання та 78% газопостачання. Крім того, реалізують проєкти з відбудови зруйнованих споруд на суму 1,1 мільярда гривень.

Під час спілкування із членами конгресу керівники територіальних громад, районних військових адміністрацій, жителі Харківщини та обласного центру насамперед порушували питання відновлення зруйнованого російськими окупантами житла та критичної інфраструктури. Місцевих підприємців цікавила можливість отримання пільгових кредитів для відновлення діяльності підприємств, зокрема сільськогосподарських, пільгового оподаткування, запровадження державних програм з повернення релокованого бізнесу, надання безповоротних коштів на відновлення, упровадження додаткових преференцій підприємцям на деокупованих територіях. Освітяни наголошували на питаннях забезпечення навчального процесу, зокрема надання дітям необхідних пристроїв для онлайн-навчання на деокупованих і прифронтових територіях, комп’ютерної техніки освітянам і учням, особливо внутрішньо переміщеним особам, багатодітним та малозабезпеченим сім’ям.