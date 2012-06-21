X Міжнародний економічний форум у Харкові «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!» завершив роботу. В його роботі взяли участь майже 600 учасників з 35 країн світу та 18 послів. У рамках заходу було проведено 2 пленарні засідання та 3 панельні дискусії: «Інтеграційна модель розвитку економіки: міжгалузеві ефекти інвестування та кооперації», «Децентралізація та місцевий розвиток: нові можливості для бізнесу», «Креативна економіка: від нової освіти до нових індустрій».
Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Марі Йованович зауважила, що вже вдруге буре участь в роботі форуму, і наголосила, що Харків потенційно дуже важливий для США і вона сподівається на плідну співпрацю з регіоном.
«Ми підходили до організації форуму, виходячи зі стратегічних завдань розвитку економіки. Головне завдання влади – створити платформу для проведення конструктивних переговорів задля того, щоб залучати іноземні інвестиції. Це робота не одного дня, – сказав, підбиваючи підсумки форуму, перший заступник голови Харківської обласної ради Віктор Коваленко. – Цей форум є одним з найпотужніших заходів східної України. Він надзвичайно важливий. Сьогодні ми є свідками підписання контрактів та меморандумів на 6 мільярдів гривень. Це суттєва цифра».
Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Шігекі Сумі під час роботи Міжнародного економічного форуму зауважив, що великі японські компанії заходять сьогодні на ринок України та Харківщини, зокрема. Так, компанія Toshiba підписала меморандум з АТ «Турбоатом» стосовно модернізації турбін та спільного експорту цих технологій за межі України. Він також закликав українських бізнесменів налагоджувати зв’язки не лише з великими японськими компаніями.
«Україна та Харків мають залучати також малий та середній бізнес Японії, які становлять 99% японської економіки. Наприклад, маленька японська ІТ-компанія вирішила вкласти інвестиції в агробізнес в Україні і сьогодні займається виробництвом та експортом меду. Тому запрошуйте не лише великих гравців. Малий та середній бізнес швидше та більш охоче налагоджує зв’язки», – сказав Шігекі Сумі.