Національний павільйон України на Всесвітній виставці EXPO 2025 в Осаці (Японія) представив видання харківської друкарні «Фактор-Друк», створене після російського ракетного удару по підприємству 23 травня 2024 року. Це друкований продукт з історіями українських підприємців. У ньому зібрано 20 історій українського бізнесу, який попри війну, руйнування та релокацію продовжує працювати і створювати робочі місця в Україні. Серед героїв — підприємства із Краматорська, Покровська, Нікополя, Гуляйполя, Харківщини та інших регіонів, які щодня демонструють стійкість.

«Це видання, як і загалом павільйон України на EXPO 2025, розповідає світові про наші силу та цінності. Український бізнес продовжує працювати попри надскладні обставини. І навіть сам по собі «Фактор-Друк» — приклад цієї стійкості. Ми горді, що можемо розповісти історії таких українських підприємців на таку велику аудиторію, адже цьогоріч очікують, що EXPO 2025 відвідають 23 мільйони людей», — наголосила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Це видання — один із перших продуктів, які «Фактор-Друк» виготовив повністю власними силами після знищення частини виробництва. Перше видання було презентовано в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Друге розширене видання спеціально до EXPO 2025 було створено в партнерстві із Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

«За кожною історією в цьому виданні — люди, яких ми зустрічали у Краматорську, Харкові, Гуляйполі. Вони відновлювали друкарні після обстрілів, садили поля попри небезпеку, починали бізнес наново в нових містах. Це не просто підприємництво — це приклад життєстійкості, що надихає міжнародну спільноту.

Разом з партнерами маємо за честь підтримувати тих, хто творить економіку, засновану на цінностях свободи, гідності та взаємопідтримки, — економіку, що здатна витримати найважчі випробування й стати основою відновлення», — сказав Яко Сільє, Постійний представник ПРООН в Україні.

Історія «Фактор-Друк» — приклад української стійкості. До повномасштабного вторгнення друкарня була однією з найбільших у країні: вона друкувала майже 40% усіх українських шкільних підручників, а також дитячу, художню та спеціалізовану літературу. Підприємство працювало за повним циклом виробництва, однак після знищення палітурного цеху могло виконувати лише частину процесів. Однак вже на початку 2025 року «Фактор-Друк» повністю відновив роботу. Істотний внесок у відновлення друкарні зробив американський філантроп Говард Баффет.

У виданні представлено історії інших стійких українських підприємств. Зокрема, компанія «Інтерпайп Ніко Тьюб» продовжує працювати в Нікополі попри постійну загрозу обстрілів. Підприємства «Д Лайт» та UBC Group були змушені релокуватися з Харківщини, однак змогли відновити діяльність на нових локаціях. Компанія Delta Food переїхала з Гуляйполя, а Ecosoft відновилося після значних руйнувань. Візуалізацію історій бізнесів для видання виконали ілюстратори Іван Кипібіда та Юлія Вус, а верстку — дизайнерка Марта Походжай, повідомляє Мінекономіки.