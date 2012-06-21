Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Створений у Харкові механізм подолання розповсюдження наркоманії назвати мітлою, звісно, лише умовно. Це швидше добре вибудований комплекс боротьби з розповсюдженням та вживанням наркотичних і психотропних речовин, складовими якого стали як ресурси влади, правоохоронних органів та широкої громадськості так і засоби сучасної комп’ютерної техніки і цифрових технологій. Організаційно боротьба з наркоманією у Харкові викристалізувалася в програму «Чисте місто», яка ефективно працює з серпня минулого року і дає позитивні результати.
Одним із основних напрямків програми є профілактика поширення наркоманії серед школярів. Так, за словами заступника начальника відділу зі зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції у Харківській області Алли Старокожевої, у навчальних закладах реалізується проєкт «Шкільний офіцер поліції», в рамках якого правоохоронці читають учням тематичні лекції. Активісти Міжнародної антинаркотичної спортивної асоціації відеоуроки та вебінари від правоохоронців доповнили майстер-класами «Я вмію говорити «Ні!».
Значний ефект демонструє і реалізація проєкту «Стоп наркотик», започаткованого курсантами та працівниками Харківського Національного університету внутрішніх справ. Завдяки роботі чат-боту у «Telegram» заблоковано майже 1,5 тисячі інтернет-адрес, які поширювали наркотичні та психотропні речовини. Також триває робота з зафарбовування на фасадах будівель написів з рекламою наркотиків.