У Харкові пройшли відкриті тренування й змагання воїнів, травмованих під час боїв на сході країни. Учасниками спортивних перегонів стали ветерани АТО та ООС, які отримали травми кінцівок. Багато хто з них вже виступав раніше у проекті «Ігри героїв».
Змагання засвідчили ефективність й працездатність протезів для занять спортом, виготовлених харківськими фахівцями за сучасними технологіями в рамках проекту Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації в Україні.
«Про позитивні результати ми можемо говорити завдяки тій спільній роботі, яку провели наші вчені, лікарі і представники міжнародних організацій. Сьогодні шість учасників ООС могли виступати в змаганнях на нових сучасних протезах, які виготовили в Харкові, — сказав заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк. — Сподіваюся, досвід пілотного проекту буде розширено, і подібні протези зможуть отримати всі учасники ООС, яким потрібні такі засоби».
За словами керівника делегації НАТО, керівника програм співробітництва, реабілітації та загальних послуг NSPA Джона Босманса, спільна робота з українськими протезистами була розпочата чотири роки тому, і сьогоднішні результати говорять про успішність проекту.
«Президент України Петро Порошенко оголосив 2018-й роком спортивної реабілітації військовослужбовців, які отримали травми під час антитерористичної операції. Сьогодні за допомогою нашої організації близько 500 воїнів отримали медичну допомогу в Україні та за кордоном, важливою частиною реабілітації стали спортивні заходи», — підкреслив Джон Босманс та відзначив успіхи харківських лікарів у виготовленні протезів для бійців ООС.
Директор Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (УкрНДІпротезування) Антоніна Салєєва розповіла, що за допомогою фонду НАТО в Україні розпочато виробництво сучасних спортивних протезів.
«Наші майстри з початку програми співпрацювали з іноземними фахівцями, і сьогодні вони несуть відповідальність за якість і обслуговування продукції. Складність виробництва в тому, що це дуже індивідуальні вироби — їх потрібно так «підігнати» до кінцівки, щоб пацієнт не відчував жодного дискомфорту», — зазначила Антоніна Салєєва.
На змаганнях, що відбулися останнього тижня вересня, учасник ООС Андрій Скороход з Одеси, який здобув 3-е місце, розповів, що кросфітом займається вже два з половиною роки, але новий протез ноги випробував вперше.
«Мені треба ще звикнути і випробувати всі параметри, але оскільки цей протез професійний та спортивний, я сподіваюся, що в ньому буде комфортно займатися», — зазначив Андрій Скороход та наголосив, що якістю харківського протеза задоволений.