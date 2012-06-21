До півтисячі дітлахів, які захоплюються воркаутом (від англійського workout — масовий спортивний рух, який об’єднує тих, хто тренується на вуличних спортивних майданчиках) та східними єдиноборствами, прихистить під своїм дахом найбільший у країні спортивний комплекс «Торсіон». Його було нещодавно відкрито в Індустріальному районі Харкова. Тут на 400 квадратних метрах розташовані зали з тренажерами і спеціальним обладнанням для тренувань на турніках, гімнастики та інших фізичних вправ. Це вже другий у Харкові спортивний центр такого профілю, який фінансує міськрада. Його двері відкриті для всіх.

Уже перші заняття в спорткомплексі зібрали сотні дітлахів та підлітків. Фото прес-служби Харківської міськради

Спортклуб можуть відвідувати діти віком від семи років. Для них добирають індивідуальну програму загальнофізичної підготовки та ефективного розвитку. Тут також проходитимуть спеціалізовані заняття з воркауту на брусах, шведських стінках і рукоходах, а також групові та індивідуальні тренування зі східних єдиноборств. Організацією діяльності міського клубу і тренерською роботою в ньому займається воркаут-збірна Харкова BarStylers. До її складу входять багаторазові чемпіони України і світові призери, тренери міжнародного рівня.

«Життя засвідчило, що це дуже популярний напрям у спорті серед дітей, і наступний великий центр ми готуємо до відкриття поблизу Залютиного», — розповів Харківський міський голова Геннадій Кернес. За його словами, для цієї мети вже знайдене приміщення, розроблено проект клубу, а міськрада готова надати фінансування. 