До півтисячі дітлахів, які захоплюються воркаутом (від англійського workout — масовий спортивний рух, який об’єднує тих, хто тренується на вуличних спортивних майданчиках) та східними єдиноборствами, прихистить під своїм дахом найбільший у країні спортивний комплекс «Торсіон». Його було нещодавно відкрито в Індустріальному районі Харкова. Тут на 400 квадратних метрах розташовані зали з тренажерами і спеціальним обладнанням для тренувань на турніках, гімнастики та інших фізичних вправ. Це вже другий у Харкові спортивний центр такого профілю, який фінансує міськрада. Його двері відкриті для всіх.
Спортклуб можуть відвідувати діти віком від семи років. Для них добирають індивідуальну програму загальнофізичної підготовки та ефективного розвитку. Тут також проходитимуть спеціалізовані заняття з воркауту на брусах, шведських стінках і рукоходах, а також групові та індивідуальні тренування зі східних єдиноборств. Організацією діяльності міського клубу і тренерською роботою в ньому займається воркаут-збірна Харкова BarStylers. До її складу входять багаторазові чемпіони України і світові призери, тренери міжнародного рівня.
«Життя засвідчило, що це дуже популярний напрям у спорті серед дітей, і наступний великий центр ми готуємо до відкриття поблизу Залютиного», — розповів Харківський міський голова Геннадій Кернес. За його словами, для цієї мети вже знайдене приміщення, розроблено проект клубу, а міськрада готова надати фінансування.