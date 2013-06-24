російська федерація продовжує здійснювати терор українців, наносячи удари по мирних містах і селах України. Через цілеспрямовані атаки по енергетичних об'єктах, мешканці Харківщини, на жаль, зіштовхнулись з перебоями у постачанні електроенергії. Для забезпечення нормальної життєдіяльності і своїх побутових потреб дехто змушений користуватися альтернативними джерелами енергії. Особливо принципове значення це має для жителів тих населених пунктів області, які наразі повністю знеструмлені. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Щоб забезпечити соціальну підтримку вразливим категоріям населення Харківщини, Уряд прийняв рішення збільшити на нинішній неопалювальний сезон (з травня по вересень включно) для жителів Харкова та області розмір пільг та субсидій на електроенергію.

Адже вартість 1кВт електроенергії, що постачається централізовано, становить 2,64 грн, а вартість 1кВт, виробленого на дизельному паливі – в 5 разів більше (13,5 грн).

Завдяки цьому рішенню, середній розмір субсидії на послугу з постачання та розподілу електричної енергії, який отримують харків'яни, збільшиться зі 106 грн до 530 грн на місяць, пільги з 74 грн до 370 гривень.

Додатково звертатися за перерахунком субсидій їм НЕ потрібно, перерахунок розміру субсидій і пільг для жителів Харкова та Харківської області, які підпадають під дію даного рішення Уряду, буде проведено Пенсійним фондом автоматично.

Довідково

За інформацією ПФУ, у населених пунктах Харківщини проживає близько 35,7 тис. одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Нагадуємо, що 1 травня розпочався неопалювальний сезон. Для більшості українців, яким призначали субсидію під час опалювального сезону, Пенсійний фонд перерахує субсидію на новий період самостійно. Водночас звернутися із заявою, декларацією та необхідними документами до органів ПФУ дл япризначення субсидій та розрахунку розміру виплат потрібно: