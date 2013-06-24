Понад 20 компаній великого бізнесу, серед яких «Нова пошта», Укрзалізниця, Ощадбанк, вже підписали лист-зобов’язання з Міністерством економіки про готовність брати участь у розробленні Хартії стійкості людського капіталу в Україні. Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна під час заходу щодо створення робочої групи з питань розроблення та впровадження такої хартії.

«Збереження та стійкість людського капіталу — спільне завдання держави та бізнесу. В Україні є значний потенціал робочої сили, який ми спільно з роботодавцями маємо активізувати та залучити до економічної діяльності», — наголошує Тетяна Бережна.

За її словами, потенційною робочою силою можуть бути українці, які: хочуть працювати, проте поки що не знайшли підхожої роботи на ринку праці; не мають відповідної освіти або навичок; мають сезонну чи тимчасову роботу, проте готові до повної зайнятості; планують переїзд і мають намір працювати на новому місці; перебувають у складному психологічному стані через війну.

«Українські компанії вже довели свою здатність адаптуватися та підтримувати працівників в умовах безпрецедентних викликів. Наступний крок — спільне створення дієвого механізму, який допоможе розвивати таланти, підтримувати ветеранів, інтегрувати переміщених осіб і забезпечувати довгострокову конкурентоспроможність економіки», — зазначив керівник «Корн Феррі Україна» Роман Бондар.

Розроблення Хартії стійкості людського капіталу було проголошено на Конференції з відновлення України URC-2024, що відбулася в червні 2024 року в Берліні, повідомляє Мінекономіки.