Не встигли ми обговорити, чому в Японії не бояться роботів так, як боїмося ми, Хіросі Ісігуро показав своє нове «дітище»: людиноподібного робота Ібукі, здатного пересуватися на чотирьох колесах. Ісігуро відомий своїми розробками в царині андроїдів. Насамперед, він хоче, щоб роботи були серед людей, і остання розробка підтверджує це його бачення.
Ріст андроїда 120 сантиметрів, вага – 37 кілограмів. Робота змоделювали за подобою 10-річної дитини, тому і виглядає він менш загрозливим, ніж інші роботи. Каркас робота виготовлений з таких матеріалів, як вуглець і пластик, а обличчя і руки покриті «шкірою» з латексу. Рухаючись вперед на чотирьох колесах, зі спеціальним суглобом на талії, андроїд імітує природні рухи людського тіла з легким погойдуванням. У тілі андроїда «живуть» 47 двигунів, що дозволяють йому посміхатися, утримувати речі руками з п'ятьма пальцями, розмахувати руками.
У планах інженерів - додати більше функцій для природного спілкування, включаючи впізнавання, підтримання діалогу, вираз емоцій і дві ноги. Одного разу Ібуки зможе прогулюватися разом з людьми і ділитися з ними враженнями.