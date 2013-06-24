Другий у світі за величиною fashion-рітейлер H&M остаточно вирішив піти з російського ринку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«З огляду на поточну ситуацію, ми вважаємо неможливим продовжувати наш бізнес у росії», - заявила генеральний директор Хелена Хельмерссон.

При цьому компанія має намір тимчасово відкрити фізичні магазини на обмежений період часу, щоб продати залишки запасів у рф.

Зазначається, що на початку березня компанія призупинила роботу у рф через російське вторгнення в Україну.

Країна була шостим за величиною ринком для H&M і компанія нарощувала кількість магазинів в цій країні, одночасно скорочуючи на інших ринках.

Очікується, що повний вихід з ринку росії компанії коштуватиме близько 2 мільярдів шведських крон.

Як повідомлялося, після початку повномасштабної російської агресії в Україну сотні іноземних компаній оголосили про припинення роботи в росії або про повний вихід з країни. Наприкінці березня уряд росії дозволив паралельний імпорт. Наприкінці червня в країні набув чинності закон, що дозволяє російським компаніям імпортувати товари без дозволу правовласника.