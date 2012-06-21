Укотре оновлений проєкт резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)» підтримав Третій комітет Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Співавторами проєкту, який стосується захисту прав людини в окупованому Криму, порушуваних Російською Федерацією як державою-окупантом, виступили 38 країн.
Серед ключових положень документа виокремлено посилання на міжнародно-правове визначення агресії, а також застереження, що отримання території або іншої переваги внаслідок агресії не можна і не будуть вважати законною дією. У тексті міститься вимога до Російської Федерації «припинити підтримку зміни демографічної ситуації в Криму насамперед шляхом переселення туди свого населення, а також примусового виселення».
Знайшлося місце й засудженню масових затримань активістів і захисників прав людини на основі фейкових звинувачень у нібито підтримці тероризму, зокрема представників громадянської ініціативи «Кримська солідарність». Тому заклик припинити переслідування та звільнити осіб, затриманих за висловлювання думок, зокрема ще на початку окупації, також посідає чільне місце.
Засудженню піддано практику призову кримчан до російської армії й відповідно кримінального переслідування тих, хто відмовляється від служби державі-окупанту, повідомляє УНІАН з посиланням на Постійне представництво України при ООН. Ідеться й про вимогу негайно звільнити всіх незаконно затриманих громадян України й забезпечити їхнє повернення на батьківщину. Усьому цьому, на думку авторів резолюції, має сприяти підтримка міжнародної спільноти. Саме вона в межах міжнародної адвокації має продовжувати засудження порушень РФ прав людини в Криму на двосторонньому і багатосторонньому рівнях.
Усе це ми неодноразово чули й бачили у попередніх аналогічних резолюціях ООН, які державі-окупанту мов мертвому припарки. Натомість цікаво простежити саме те, які країни цього разу станцювали під дудку Кремля. Загалом документ підтримали 67 країн-членів ООН, утрималися 82. Проти проголосувало небагато — 23. Ось повний перелік «друзів РФ» (вона, звичайно, також була проти, бо не може ж голосувати проти себе): Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Кот-д’Івуар, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікараґуа, Філіппіни, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела та Зімбабве.
Товариство, яким оточила себе РФ, не викликає ні захвату, ні заздрощів. А висновки, як кажуть, робіть самі. Зокрема про те, що далеко не завжди слід вірити палким запевненням у підтримці територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України деяких нібито близьких і не дуже сусідів. І хоч остаточно все з’ясується під час розгляду Генасамблеєю проєкту цієї резолюції у грудні, перелік друзів України і Кремля істотно не зміниться.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»