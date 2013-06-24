Державна прикордонна служба України проводить рекрутинг контрактників як в органи охорони кордону, так і у бойові частини і підрозділи. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

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Ти маєш вибір - можливість укладання контракту про проходження військової служби на 1 (один) рік, якщо тобі від 18 до 25 років, або якщо ти маєш медичну та/або психологічну освіту.

Чоловіки віком від 26 років мають можливість укладання контракту про проходження військової служби на строк від 3 (трьох) років.

Обирай – служити на «зеленому кордоні» чи бити ворога у складі прикордонного загону бригадного типу.

Рекрутами опікуватимуться досвідчені командири та інструктори. Підготовка та злагодження може проводитися в Україні та закордоном. Військовослужбовці можуть отримати навички в роботі з інноваційними технологіями охорони державного кордону та з сучасним озброєнням і технікою українського виробництва й країн NATO.

Військовослужбовцям за контрактом ГАРАНТОВАНО:

сучасне екіпірування та спорядження;

якісні навчання та підготовка;

щомісячне грошове забезпечення – від 20 100 грн., а у загонах бригадного типу – від 25 000 грн.;

від 24 224 грн - виплата за укладання першого контракту;

щорічна матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;

щорічна допомога на оздоровлення;

підйомна допомога при переведенні до іншого прикордонного загону;

грошова компенсація за піднайом житла;

безкоштовне харчування;

безкоштовне медичне обслуговування;

після завершення строку контракту можливість звільнитися в запас або продовжити військову службу за новим контрактом;

30 діб відпустки на рік.

Особи, які планують нести службу на «зеленому кордоні», мають можливість адаптуватися до військової справи, перебуваючи впродовж перших шести місяців дії першого контракту в межах ділянки відповідальності обраного прикордонного загону.

Особи, які потрапляють у бойові підрозділи, проходять якісну підготовку та злагодження перед відправкою в райони проведення активних бойових дій.

У зоні бойових дій військовослужбовці можуть отримати статус учасника бойових дій з подальшими пільгами й доступом до державних програм, додаткове преміювання до 100 000 грн. на місяць, додаткову відпустку за знищену ворожу техніку терміном до 15 днів на рік.

Державна прикордонна служба України забезпечує регулярні ротації бойових підрозділів та відновлення особового складу.