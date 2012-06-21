20 вересня у Львівській національній філармонії оголосили результати головної книжкової премії – BookForum Best Book Award. Загалом на конкурс було подано 508 видань від 103 видавництв, а журі засідало у трьох містах: Києві, Харкові та Львові.
Спеціальну відзнаку у номінації «Свобода» отримує книжка “В ізоляції. Дописи про Донбас”, автор Станіслав Асєєв (Васін), видавництво Люта справа.
У номінації «Класична українська література» перемогла книжка «Листи. Леся Українка» видавничий дім «Комора»
У номінації «Сучасна українська поезія» перемогу здобуває книжка «Антологія молодої української поезії», упорядник Мирослав Лаюк, видавництво «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га»
У номінації «Класична іноземна література в українському перекладі» перемогла книжка «Сенека. Моральні листи до Луцілія», перекладач Андрій Садомора, видавництво «Апріорі»
У номінації «Сучасна іноземна література в українському перекладі» перемогла книжка «За лаштунками в музеї», Кейт Аткінсон, видавництво «Наш Формат»
У номінації «Література для дітей віком від 0 до 5» перемогла книжка «Улюблені вірші-3», упорядник Іван Малкович, видавництво «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га»
У номінації «Література для дітей віком від 6 до 12» перемогла книжка «Казки на ніч для дівчат бунаток», Елена Фавіллі, видавництво «Книголав»
У номінації «Література для підлітків і YA» перемогла книжка «Повернутися з війни», авторка Наталя Нагорна, видавництво «Діпа».
У номінації «Non-fiction» перемогла книжка «Ми були солдатами… і молодими: Я-Дранґ — битва, що змінила війну у В’єтнамі», автори Гаролд Ґреґорі Мур, Джозеф Лі Ґелловей, видавництво «Астролябія».
У номінації «Біографія» перемогла книжка «Наречена Шульца», Агата Тушинська, «Видавництво 21».
У номінації «Історія» перемогла книжка «Червоний голод. Війна Сталіна проти України», авторка Енн Епплбом, видавництво «HREC-PRESS»
У номінації «Візуальна книга» перемогла книжка «Авангард. Українські художники першої третини XX ст.», автор Дмитро Горбачов, видавництво «Мистецтво»
У номінації «Наукова література» перемогла книжка «Лікарські товариства у Львові до 1939 року», автор Оксана Стадник, видавництво «ТзОВ “Аверс”»
У номінації «Популярна наукова література» перемогла книжка «Іван Боберський – основоположник української тіловиховної і спортової традиції», автори Андрій сова та Ярослав Тимчак, видавництво «Апріорі»
У номінації «Місто-Львів» перемогла книжка “Моцарт із Лемберга”, автор Богдан Коломійчук, Видавництво Старого Лева. Особливу відзнаку Малого журі у Львові отримала книжка “Найдорожча мамусю! Листування о. Любомира Гузара із Матір”ю (1975-1992)”, Марія Рипан, Олег Турій, Видавництво УКУ
У номінації «Місто-Харків» перемогла книжка “Ми просто йшли…Спогади”, автор Ігор, архиєпископ Ісіченко, видавництво Акта.
Особливу відзнаку Малого журі у Харкові отримує книга “Нечуваний Нечуй”, автор Максим Тарнавський, видавництво Laurus
У номінації «Місто-Київ» перемогла книжка “Прості речі. Вісім розмов з Адою Роговцевою”, автор Тетяна Терен, видавництво Pabulum
Особливу відзнаку Малого журі у Києві отримує книга «Нова генерація» і мистецький модернізм в Україні, автор Мирослава Мудрак, Видавництво РОДОВІД
Від організаторів спеціальні відзнаки отримують наступні книги:
Від Голови Журі Богдана Тихолоза спеціальну відзнаку отримає книга “Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ–ХХ століть”, автор – Володимир Єрмоленко, Видавництво “Дух і Літера”
Спеціальну відзнаку секретаря журі Катерини Крамар отримує книга “Бджоли”, автор Пйотр Соха, видавництво Час майстрів.
Спеціальні відзнаку від програмної директорки ГО “Форум видавців” отримують книжки видавництва КМ-Букс
Спеціальну відзнаку від координаторки проектів ГО “Форум видавців” Анни Батищевої отримує книга «У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту» автори: Глотов С. видавництво Фоліо.
Спеціальні відзнаки від президента ГО “Форум видавців” Олександри Коваль отримують наступні книги:
• «Український книжковий знак ХIХ – ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки. Том 1,2,3», авторка: Лариса Купчинська, Видавництво “Апріорі
• «Трансформаційні процеси у фінансовому секторі національної економіки: теорія, методологія та моделювання», автор: Олександр Барановський, ДВНЗ “Університет банківської справи”.
• «Мартін Гайдеґґер та екзистенційна філософія», автор Андрій Дахній, Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка
• «Структура і динаміка геофізичних полів у Західній Антарктиці», автор: Третяк Корнилій, Видавництво Львівської політехніки
• «Про Гріхи і чесноти», автор Любомир Гузар, видавництво Фоліо
• «Михайло Жук: мистець-літератор», автор Людмила Соколюк, Видавець Олександр Савчук
• «Вовк під вікном», автор Наталя Кащак, видавництво “Маміно”
• «Прагнення волі. Спогади військового капелана 2014-2015», автор о.Орест-Роман Сало, Благодійна організація Фундація “Андрей”, Видавництво “Артос”
• «Раз овечка, два овечка», автор Галина Крук, видавництво Vivat
• «Ернест Гемінґвей. Артефакти з життя», автор Майкл Катакіс, Видавництво Старого Лева
• «Дюймовочка», автор: Ганс Християн Андерсен, видавництво Каламар
• «Сліпобачення», автор Пітер Воттс, Видавництво Жупанського
У номінаціях «Сучасна українська проза» та «Література з економіки, бізнесу та фінансів» не було обрано переможців.
Відзнаки за особливий внесок української літератури отримали Марта Богачевська – Хом’як, а також Марко Андрейчик
Гран-Прі цьогорічної премії здобуває книжка «Наш Герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення», автори Андрій Гречило, Богдан Завітій, видавництво Родовід