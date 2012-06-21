20 вересня у Львівській національній філармонії оголосили результати головної книжкової премії – BookForum Best Book Award.  Загалом на конкурс було подано 508 видань від 103 видавництв, а журі засідало у трьох містах: Києві, Харкові та Львові.

Спеціальну відзнаку у номінації «Свобода» отримує книжка “В ізоляції. Дописи про Донбас”, автор Станіслав Асєєв (Васін), видавництво Люта справа.

У номінації «Класична українська література» перемогла книжка «Листи. Леся Українка» видавничий дім «Комора»

У номінації «Сучасна українська поезія» перемогу здобуває книжка «Антологія молодої української поезії», упорядник Мирослав Лаюк, видавництво «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га»

У номінації «Класична іноземна література в українському перекладі» перемогла книжка «Сенека. Моральні листи до Луцілія», перекладач Андрій Садомора, видавництво «Апріорі»

У номінації «Сучасна іноземна література в українському перекладі» перемогла книжка «За лаштунками в музеї», Кейт Аткінсон, видавництво «Наш Формат»

У номінації «Література для дітей віком від 0 до 5» перемогла книжка «Улюблені вірші-3», упорядник Іван Малкович, видавництво  «А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га»

У номінації «Література для дітей віком від 6 до 12» перемогла книжка «Казки на ніч для дівчат бунаток», Елена Фавіллі, видавництво «Книголав» 

У номінації «Література для підлітків і YA» перемогла книжка «Повернутися з війни», авторка Наталя Нагорна, видавництво «Діпа».

У номінації «Non-fiction» перемогла книжка «Ми були солдатами… і молодими: Я-Дранґ — битва, що змінила війну у В’єтнамі», автори Гаролд Ґреґорі Мур, Джозеф Лі Ґелловей, видавництво «Астролябія». 

У номінації «Біографія» перемогла книжка «Наречена Шульца», Агата Тушинська, «Видавництво 21».

У номінації «Історія» перемогла книжка «Червоний голод. Війна Сталіна проти України», авторка Енн Епплбом, видавництво «HREC-PRESS»

У номінації «Візуальна книга» перемогла книжка «Авангард. Українські художники першої третини XX ст.», автор Дмитро Горбачов, видавництво «Мистецтво»

У номінації «Наукова література» перемогла книжка «Лікарські товариства у Львові до 1939 року», автор Оксана Стадник, видавництво  «ТзОВ “Аверс”»

У номінації «Популярна наукова література» перемогла книжка «Іван Боберський – основоположник української тіловиховної і спортової традиції», автори Андрій сова та Ярослав Тимчак, видавництво «Апріорі»

У номінації «Місто-Львів» перемогла книжка “Моцарт із Лемберга”, автор Богдан Коломійчук, Видавництво Старого Лева.  Особливу відзнаку Малого журі  у Львові отримала книжка “Найдорожча мамусю! Листування о. Любомира Гузара із Матір”ю (1975-1992)”, Марія Рипан, Олег Турій, Видавництво УКУ

У номінації «Місто-Харків» перемогла книжка “Ми просто йшли…Спогади”, автор Ігор, архиєпископ Ісіченко, видавництво Акта. 

Особливу відзнаку Малого журі у Харкові отримує книга “Нечуваний Нечуй”, автор Максим Тарнавський, видавництво Laurus

У номінації «Місто-Київ»  перемогла книжка “Прості речі. Вісім розмов з Адою Роговцевою”, автор Тетяна Терен, видавництво Pabulum

Особливу відзнаку Малого журі у Києві отримує книга «Нова генерація» і мистецький модернізм в Україні, автор Мирослава Мудрак, Видавництво РОДОВІД

Від організаторів спеціальні відзнаки отримують наступні книги:  

Від Голови Журі Богдана Тихолоза спеціальну відзнаку отримає книга “Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ–ХХ століть”, автор – Володимир Єрмоленко, Видавництво “Дух і Літера”

Спеціальну відзнаку секретаря журі Катерини Крамар отримує книга “Бджоли”, автор Пйотр Соха, видавництво Час майстрів.

Спеціальні відзнаку від програмної директорки ГО “Форум видавців” отримують книжки видавництва КМ-Букс

Спеціальну відзнаку від координаторки проектів ГО “Форум видавців” Анни Батищевої отримує книга «У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту» автори: Глотов С.  видавництво Фоліо.

Спеціальні відзнаки від президента ГО “Форум видавців” Олександри Коваль отримують наступні книги:

• «Український книжковий знак ХIХ – ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки. Том 1,2,3», авторка: Лариса Купчинська, Видавництво “Апріорі

• «Трансформаційні процеси у фінансовому секторі національної економіки: теорія, методологія та моделювання», автор: Олександр Барановський, ДВНЗ “Університет банківської справи”.

• «Мартін Гайдеґґер та екзистенційна філософія», автор Андрій Дахній, Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка

• «Структура і динаміка геофізичних полів у Західній Антарктиці», автор: Третяк Корнилій, Видавництво Львівської політехніки

• «Про Гріхи і чесноти», автор Любомир Гузар, видавництво Фоліо

• «Михайло Жук: мистець-літератор», автор Людмила Соколюк, Видавець Олександр Савчук

• «Вовк під вікном», автор Наталя Кащак, видавництво “Маміно”

• «Прагнення волі. Спогади військового капелана 2014-2015», автор о.Орест-Роман Сало, Благодійна організація Фундація “Андрей”, Видавництво “Артос”

• «Раз овечка, два овечка», автор Галина Крук, видавництво  Vivat

• «Ернест Гемінґвей. Артефакти з життя», автор Майкл Катакіс, Видавництво Старого Лева

• «Дюймовочка», автор: Ганс Християн Андерсен, видавництво Каламар

• «Сліпобачення», автор Пітер Воттс, Видавництво Жупанського

У номінаціях «Сучасна українська проза» та «Література з економіки, бізнесу та фінансів» не було обрано переможців.

Відзнаки за особливий внесок української літератури отримали Марта Богачевська – Хом’як, а також Марко Андрейчик

Гран-Прі цьогорічної премії здобуває книжка «Наш Герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення», автори Андрій Гречило, Богдан Завітій, видавництво Родовід