Система надання соціальних послуг в Україні з початку повномасштабного вторгнення російської армії зазнала змін. Ініційовані Міністерством соціальної політики й затверджені урядом доповнення до низки певних законодавчих актів дозволяють отримати необхідну допомогу тим, хто її потребує, за спрощеним механізмом, тобто набагато швидше.

Але надходять запитання, які потребують додаткового роз’яснення. Якщо одинока людина з інвалідністю чи така, яка втратила здатність до самообслуговування (зокрема, під час широкомасштабних бойових дій) перебуває під загрозою окупації чи у зоні ведення боїв і не може самостійно евакуюватися. Хто має потурбуватися про неї?

Відповідь: рішення про евакуацію приймають військові адміністрації, вони ж і забезпечують її організацію. Якщо, наприклад, прийнято рішення евакуювати підопічних інтернатних закладів системи соцзахисту населення в інші регіони, то військові адміністрації у співпраці з Нацсоцслужбою мають підшукати аналогічні установи, які можуть забезпечити подальше обслуговування цих людей.

Якщо людина залишається вдома і потребує надання соціальних послуг, то про неї можуть повідомити знайомі, сусіди, волонтери. Повідомляти варто органу соціального захисту населення або безпосередньо надавачу соцпослуг, наприклад, територіальному центру соціального обслуговування чи надання соціальних послуг. Достатньо усного звернення. Відповідне рішення уповноважені органи або надавачі послуг мають прийняти протягом однієї доби, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.