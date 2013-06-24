Коаліція білоруських журналістів-розслідувачів, які працюють за кордоном, виявила та назвала імена посадовців білорусі, які співпрацюють з російською владою для викрадення дітей з окупованих територій України та проводять їхнє «перевиховання».

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року загарбники почали примусово вивозити українських дітей з окупованих територій, посилено намагаючись асимілювати їх і зумисне створюючи перешкоди для возз’єднання з родинами. За даними українського проєкту «Діти війни», від початку війни в росію було депортовано майже 20 тисяч українських дітей.

Білоруський центр розслідувань (BIC) опублікував на своєму сайті детальний звіт, у якому оприлюднив імена білоруських посадових осіб, зокрема й членів родини правителя білорусі лукашенка, причетних до викрадення українських дітей. Журналісти-розслідувачі вважають, що білорусь — співучасниця росії у їхньому викраденні та проведенні так званого «перевиховання».

Вивезення дітей з окупованих територій України до білорусі навіть не тримають у секреті, наголошено у розслідуванні BIC. Цю діяльність оплачують із бюджету «союзної держави», тобто з державних бюджетів росії та білорусі. Лише у вересні 2022 року із союзного бюджету на «надання гуманітарної допомоги» на окупованих територіях було спрямовано 29 мільйонів російських рублів (на той час це майже 500 тисяч євро). Частина цих грошей пішла на «піклування» про українських дітей у білорусі.

У кремлі викрадення дітей називають евакуацією та порятунком. У білорусі офіційна преса змальовує картину, за якої їхня влада робить усе можливе, щоб «діти-сироти запам’ятали дитинство таким, яким воно має бути: спокійним, хвилюючим, повним радості». Викрадених з України дітей відправляли в табір «Дубрава», що належить компанії-гіганту з виробництва добрив «білоруськалій». «У квітні-травні цього року на виконання вказівок олександра лукашенка вдалося привезти в білорусь понад тисячу українських школярів», — пише видання «беларусь сегодня».

Дітям організовують екскурсії та поїздки в розважальні заклади. Проте журналісти довідалися, що їх також возили в білоруську академію мвс і центр безпеки мнс. Провладні змі повідомляли, що військовослужбовці влаштували для українських дітей виставку зброї та провели для них майстер-класи зі стрільби.

Журналістам із BIC вдалося отримати лист за підписом секретаря «союзної держави» дмитра мезенцея, в якому зазначено, що прийом дітей з України відбувається за дорученням путіна і лукашенка. Серед державних установ, залучених до викрадення українських дітей, — державна залізниця і благодійні фонди країни. Зокрема «фонд талая», яким опікується білоруський паралімпієць олексій талай. Як повідомляють, саме під керівництвом талая українських дітей ідеологічно «перевиховують». «Отримавши згоду і підтримку президента, ми почали опрацьовувати можливість відпочинку дітей з Донбасу в білорусі», — заявив талай на YouTube-каналі білоруського державного інформаційного агентства белТА в червні.

Окрім нього, розслідування ВІС встановило, що до організації заходів для дітей, яких привезли з України в білорусь через ростов-на-дону, причетні члени родини лукашенка. Один із них — активіст провладного об’єднання «патріоти білорусі» володимир кулаков. Він чоловік тетяни кулакової, сестри лукашенкової невістки.