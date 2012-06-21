Підтримувати Україну закликав міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто Держсекретар США Майк Помпео під час візиту до Будапешта. Він схвалив кроки Угорщини щодо посилення її обороноздатності, зокрема за допомогою США. «Ці кроки в поєднанні із зобов’язанням Угорщини витрачати 2% ВВП на оборону і значна присутність в Афганістані зміцнює безпеку Угорщини та НАТО. Немає необхідності дивитися далі, ніж на Україну, найближчого сусіда Угорщини, щоб зрозуміти, чому це потрібно, — цитує УНІАН слова дипломата. — Ми не повинні дозволити Путіну вбити клин між друзями в НАТО. Угорці дуже добре знають з історії, що авторитарна Росія не буде другом для свободи й суверенітету менших держав».
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