Вінницький художник, фотограф, меценат і колекціонер Володимир Козюк презентував рідному місту фотоальбом «Всі ми діти твої, Україно», який популяризує українську культуру і традиції. На світлинах автор показав українців як націю — щирих, добрих, хоробрих і заповзятих. Загалом в альбомі майже 250 фотографій людей у вишиванках, чимало з родинами на тлі мальовничої природи. «На світлинах зображені люди, які беруть активну участь у житті міста та області. Це ті, хто допомагає воїнам АТО, хто підтримує хворих дітей, це люди, які поруч. Мені хотілося зробити їх щасливішими», — сказав Володимир Козюк.
Це вже третій його фотоальбом: перший називався «Вінниця: погляд у минуле», другий — «Вінниччина — серце України» і ось тепер — «Всі ми діти твої, Україно». «Дякуємо Володимирові за те, що готовий ділитися своєю творчістю з громадою, бажаємо не зупинятися на досягнутому і надалі приносити людям користь, а вони нехай будуть вдячними», — зазначив під час презентації Вінницький міський голова Сергій Моргунов.