Наразі у світі зареєстровано 1 мільйон 20 тисяч випадків хвороби COVID-19, з них 78 тисяч за минулу добу. Тих, хто одужав – 20%, або 209 тисяч. Летальних випадків – понад 53 тисячі, з них понад 6 тисяч за останню добу. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Загалом летальність у світі від коронавірусної хвороби становить 5,2% (Німеччина – 1,3%, Італія – 12%). В Україні – 2,4%.
У Китаї реєструється 90 випадків зараження на добу.
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