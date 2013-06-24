російський автозавод південнокорейського автоконцерну Hyundai у Санкт-Петербурзі почав звільняти співробітників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

«Через припинення виробничих процесів, що триває, компанія "Хенде Мотор" здійснює кроки з оптимізації штату в росії. Компанія виконає всі соціальні зобов'язання перед співробітниками, яких це торкнеться, включно з виплатою вихідної допомоги для тих, хто звільнився за згодою сторін», - повідомили в пресслужбі компанії.

У жовтні південнокорейська газета «Тона ільбо» з посиланням на джерела повідомляла, що Hyundai розглядає варіант продажу свого заводу в росії. План продажу заводу виник через неможливість вести нормальну фінансову діяльність. Зокрема, обмежена можливість переказу коштів між центральним офісом компанії та російською філією.

Зазначається, що завод автомобільного концерну в Санкт-Петербурзі призупинив випуск автомобілів ще з 1 березня поточного року через труднощі з постачанням комплектуючих.

Складання автомобілів Hyundai продовжилося на заводі «Автотор» у Калінінграді, проте нещодавно припинилося. При цьому Hyundai продовжував платити зарплату співробітникам, а також за утримання заводу.

Нагадаємо, автомобільнийконцерн Volkswagen запропонував штату свого підрозділу у російському Нижньому Новгороді добровільно розірвати трудові угоди протягом червня з виплатою 5-6 окладів.