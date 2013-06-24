Солодка історія Оксани Конюшенко, жительки селища Млинів на Рівненщині, розпочалася чотири роки тому, під час відпустки з догляду за дитиною. Тоді за рецептом з інтернету вона виготовила свій перший зефір. Сподобалося. Запропонувала скуштувати друзям, знайомим — й у відповідь отримала перші замовлення. Оксана розширювала асортимент: почала виготовляти фруктові муси, бентотортики, моті, печиво, тістечка, торти, солодкі кенді-бари для заходів.

«А коли будинок перетворився на суцільну зефірну кухню, вирішила, що час відкривати власну справу. Написала свій перший бізнес-план — варто ж бодай основні витрати прорахувати. І взяла в оренду приміщення під цех», — розповідає млинівчанка.

Урядова програма «єРобота» (зокрема, грантовий проєкт на відкриття чи розвиток власної справи) стала для майстрині знахідкою. Вона написала бізнес-план тепер уже під відкриття кондитерської в тому самому приміщенні в центрі селища, яку назвала «Зефірка Мlyniv». Успішно пройшла співбесіду з фахівцями обласного центру зайнятості й невдовзі отримала позитивне рішення на мікрогрант у сумі 250 тисяч гривень.

Саме службу зайнятості уряд визначив головним виконавцем програми мікрогрантів. Кошти використала на закупівлю обладнання та сировини. Повертати їх не потрібно — за три роки інвестиція повернеться податками. Тож легального бізнесу на Рівненщині додалося.

Оксана створила два нові робочі місця для землячок. Обидві вони прийшли за направленням місцевого відділу Дубенської філії обласного центру зайнятості. Тепер дівчата активно готуються до відкриття: ось-ось крафтові солодощі можна буде скуштувати за чашкою кави чи із прохолодними напоями.

«Солодка фея» — так кажуть про Оксану земляки. Вона тепер уже із власного успішного досвіду знає, що подати заявку через «Дію» й отримати мікрогрант зовсім нескладно. Надто коли гориш справою й готовий працювати чесно і відкрито.

«Цю програму Кабінет Міністрів започаткував у воєнний час. Так-от, і торік, і цього року Рівненщина у трійці лідерів в Україні за кількістю отриманих мікрогрантів на відкриття та розвиток власної справи. Від початку 2023 року позитивні рішення отримали 110 людей, а це щонайменше 236 нових робочих місць.

Найпопулярніші галузі для самореалізації — гуртова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, переробка, власне мінівиробництво, організація харчування. Підприємливим землякам завжди готові прийти на допомогу наші фахівці. Бо це ті, хто залишає додану вартість на рідній землі», — каже директор Рівненського обласного центру зайнятості Іван Ткачук.

Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль додає: «У проєкті «єРобота» доступні п’ять програм: крім згаданої, гранти на сад, теплицю, переробне підприємство та власну справу для ветеранів і членів їхніх сімей. Тобто й під час війни держава підтримує громадян, бо економіка, яка працює, — це надважливо. Це означає і зайнятість, і робочі місця, й життєдайні податкові надходження.

Дякую нашій службі зайнятості за ініціативність, гнучкість та бажання наповнити ринок праці кваліфікованими фахівцями. Він переформатовується і розвивається. Так, від початку року 1,6 тисячі роботодавців зареєстрували 3,7 тисячі вакансій, майже 60 відсотків із них уже укомплектовано. Високий попит мають кваліфіковані робітники з інструментом, устаткуванням, швачки, водії, електромонтери, кухарі, продавці».

Широкі можливості держава відкриває й перед роботодавцями: навчання персоналу, оплачуване стажування на робочих місцях, ваучери на здобуття нової професії, відшкодування за новостворене робоче місце чи прийняття на роботу внутрішньо переміщених осіб тощо. Треба тільки вчасно ними скористатися, нагадують в обласному центрі зайнятості. Та пропонують широкий спектр послуг: тож ні для шукачів роботи, ні для роботодавців тут немає слова «ні».